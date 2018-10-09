Внутри урагана: в NASA представители удивительное 3D-видео

Наука и технологии

В прошлом году ураган «Мария» пронесся по Карибскому региону, нанеся ему огромный урон. Продолжая изучать это явление, ученые создали видео, показывающее формирование урагана изнутри, пишет National Geographic.

За два дня до того, как ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико, спутник NASA/JAXA Global Precipitation Measurement Core Observatory получил его трехмерное изображение.

Спутник был оснащен радаром, измеряющим количество атмосферной влаги в жидком и замороженном состоянии. Объединив все данные, ученые представили 3D-визуализацию процессов внутри урагана, позволивших всего за сутки усилиться с первой категории до пятой по шкале ураганов Саффира — Симпсона.

Яркие точки осадков означают количество влаги в воздухе: зеленым и желтым отмечены низкие уровни, красным и фиолетовым — высокие. У вершины урагана холоднее: синие и фиолетовые точки обозначают замёрзшие осадки разного размера и плотности. Цветные пятна на поверхности планеты показывают, сколько влаги достигло поверхности.

Спустя полторы минуты после начала видео (на 1:29) точки превращаются в числа, которые обозначают количество выпавших осадков в миллиметрах в час: приблизительно от 0,5 мм/ч до 150 мм/ч. Этот же параметр в виде эллипсоидов иллюстрирует явление с другой стороны: обильные осадки — красные или фиолетовые, низкие — сферические зеленые или желтые, а для снегопада выбран спектр от фиолетового до синего.

Помимо того, спутник оценивает распространение мелких частиц осадков по всему циклону, рассчитывая их размер. Крупные капли визуализированы в темно-синем цвете, маленькие окрашены в светло-голубой и белый.

Анализируя совокупность этих данных, ученые могут точнее предсказать направление урагана и его динамику.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ураган «Флоренс» нанес удар по восточному побережью США.

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