Это могло его убить: что говорят в Украине о «сюрпризе» для Сенцова от тюремщиков Путина

Украина

Вскоре после сообщения о том, что Олег Сенцов прекратил голодовку, СМИ всколыхнуло заявление замдиректора ФСИН России Валерия Максименко о том, как украинский политзаключенный выходит из голодовки. По словам Максименко, в колонии Лабытнанги Сенцова сразу же накормили домашней едой. Дескать, врач тут сварила ему наваристый куриный бульон, после чего накормила Олега еще и курицей.

«Одна женщина-врач по собственной инициативе поехала на рынок, купила живую курицу, ощипала ее и сама лично сварила из нее прекрасный питательный бульон. Представьте этот наваристый ароматный куриный бульон? И она им практически с ложечки накормила заключенного. До курицы тоже дошло дело, но не всю он ее съел, конечно, сразу. В первый раз половину, вторую уже доел вечером — после резкого прекращения голодовки сразу много есть нельзя», — рассказал российскому изданию «Известия» Валерий Максименко.

До того, как Олег Сенцов объявил о прекращении голодовки, ему, по словам Максименко, давали «специальные смеси и порошки». Как известно, несколькими днями ранее российский адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что у Сенцова, который голодал с 14 мая, начала распадаться печень. «ФАКТЫ» выясняли, как человека в таком состоянии можно было сразу накормить наваристым мясным бульоном и курицей и к каким последствиям это могло привести.

Диетолог-гастроэнтеролог Галина Незговорова рассказала «ФАКТАМ», что выход из голодовки (к тому же настолько длительной) на первых порах исключает белковые продукты, в особенности мясо.

- В данной ситуации, не видя пациента и не зная результатов его анализов, что-либо оценить невозможно, — сказала «ФАКТАМ» Галина Незговорова. — На самом деле ни о каком мясе или наваристых бульонах после длительной голодовки не может быть и речи. Никакими программами по диетологии не предусмотрено, чтобы выход из голодовки начинался с белковых продуктов, особенно с мяса. Это категорически неправильно и может нанести вред организму. За тот период времени, пока человек голодал, его ферментативные системы перестроились на режим экономии. И усиленное питание в виде белковой пищи вызывает напряжение всех ферментативных систем. От организма человека требуется немедленная мобилизация и выброс большого количества ферментов. Но организм от этого отвык и физически не может выделить нужное количество ферментов.

— К чему может привести употребление в пищу мяса сразу после голодовки?

- Может возникнуть интоксикационный синдром. Тошнота, рвота, резкое ухудшение самочувствия. Из-за нехватки ферментов пища не переработается так, как нужно — и эти продукты станут для организма токсичными. Ничего подобного после выхода из голодовки делать нельзя. В ситуации с Олегом Сенцовым мы не знаем, как он себя чувствовал, если действительно употреблял в пищу курицу и бульон. Невозможно делать выводы, не зная всей картины.

Известный психиатр Семен Глузман, будучи советским диссидентом, сам дважды объявлял голодовку. Первая длилась 114 дней, вторая — 112 дней. По словам Семена Глузмана, специальной диеты после выхода из столь длительной голодовки у него не было. Но и мяса в пищу не употреблял.

- Когда я вышел из голодовки, весил 42 килограмма, — рассказал «ФАКТАМ» Семен Глузман. — Не было никакого спецпитания. Я начал есть то, что давали — тюремную баланду. А там не было никакого мяса. Единственным мясом были черви, которые варились вместе с кашей. Не исключено, что если бы мне сразу дали мясо, я бы умер. Организм был очень сильно ослаблен. И это при том, что три раза в неделю было принудительное питание через шланг в пищевод. Я прекратил голодовку, когда почувствовал, что через несколько дней умру. Это то, что я могу рассказать, исходя из собственного опыта. Что же касается Олега Сенцова, то комментировать эту ситуацию невозможно, ведь мы не знаем, что там происходит на самом деле.

Народный депутат, журналист и общественный деятель Александр Доний, который во время «Студенческой революции на граните» в 1990 году голодал две недели, высказал свое мнение на этот счет.

- К Студенческой голодовке, которая продлилась со 2 по 17 октября, мы готовились около полугода, — рассказал «ФАКТАМ» Александр Доний. — Читали книги по лечебной медицине, а на второй же день голодовки поехали в больницу. Там у нас ежедневно брали анализ на уровень сахара в крови. Кроме того, мы проходили процедуру очищения организма — проще говоря, клизму. Это делается для того, чтобы в дальнейшем избежать интоксикации.

Выход из голодовки — это не менее длительный процесс. Ни на первый, ни на второй, ни на третий день нельзя есть обычную пищу, тем более мясо. Первые несколько дней все, что я ел — это печеные яблоки. Постепенно перешел на каши и только через 7−10 дней постепенно стал переходить на нормальную еду.

В истории Европы политические голодовки были явлением достаточно частым. Самое трагическое — когда во время Ирландской голодовки в 1981 году погибли 10 человек. Например, ирландский активист Бобби Сэндс умер на 66-ой день. Если просмотреть весь список погибших, можно увидеть, что половина из них умерли на 60−62-ой дни. То есть 60 день — это своего рода предел. Но это если мы говорим о так называемой мокрой голодовке, когда человек пьет воду, но при этом не употребляет ни еду, ни какие-либо заменители или смеси. При сухой голодовке необратимые процессы в организме происходят намного раньше — смерть наступает примерно за две недели. У нас была мокрая голодовка. Что же касается Олега Сенцова, то не раз звучали заявления о том, что ему давали питательные смеси. Поэтому тут сложно делать выводы. К тому же к Олегу ни разу не допустили независимых врачей, которые могли бы обследовать его и рассказать правду. Но вся эта история с курицей — не очень реалистично для столь ослабленного организма.

Ранее адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, как российские тюремщики отомстили Сенцову за голодовку, обнародовав без согласия с ним информацию о прекращении его протеста. Напомним, что осужденный на 20 лет заключения по делу «крымских террористов» режиссер Олег Сенцов, объявляя бессрочную голодовку, требовал освобождения всех украинских политзаключенных в России. Когда в сентябре состояние Сенцова резко ухудшилось, его перевели в больницу. За время голодовки режиссер потерял 15 килограммов. О том, что Сенцов прекратил голодовку, 5 октября заявили в ФСИН России. Позже эту информацию подтвердила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Сам Сенцов написал в письме, что вынужден прекратить голодовку из-за угрозы «насильственного кормления».

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