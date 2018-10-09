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Украина

Балаклея не стала уроком: названы арсеналы, которые могут взорваться в Украине в ближайшее время

9:33 9 октября 2018   520
Взрывы в Калиновке
Инф. «ФАКТОВ»

Новое ЧП на складах Министерства обороны Украины свидетельствует о том, что военное командование не выполняет в полном объеме Перспективный план развития организации хранения боеприпасов от 26.04.2017 г., разработанный после взрыва в Балаклее. Об этом, комментируя взрывы на военных складах в Ичне Черниговской области, написал в Facebook военный журналист Юрий Бутусов.

Он также привел перечень арсеналов вооружения в Украине, которые, по оценкам военных специалистов, находятся в зоне риска:

1. 47-й арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358).
2. 6-й арсенал (Черниговская область, г. Ичня, в/ч А1479)
3. 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588)
4. 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796)

В связи с этим автор поста предлагает провести немедленное пополнение охраны складов личным составом и «прикрыть» склады средствами ПВО.

Напомним, в настоящее время в регионе перекрыто движение гражданского транспорта и проводится эвакуация населения. В сети появилось новое видео взрывов в Ичне.

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