Пугающая психиатров российская девочка-людоедка призналась еще в одном убийстве

Мир

12-летняя девочка Валерия из российского Сочи, которая вместе со своим 22-летним бойфрендом из Алтайского края Аркадием Зверевым зарезала в Ленинградской области 21-летнего Александра Поповича и частично съела его тело, призналась еще в одном убийстве. Как сообщает издание «Сочи-экспресс», Валерия заявила, что год назад ее якобы изнасиловали, и она решила отомстить. По словам ребенка, она убила своего насильника, ударив его 25 раз камнем по голове. Пока что данная информация проверяется.

Валерия также рассказала подробности убийства Александра Поповича. Она сказала, что Аркадий, отрубивший жертве голову, позволил ей самой вскрыть живот трупа, так как Валерия «всегда хотела посмотреть на человеческие кишки».

Между тем профессиональные психиатры всерьез побаиваются малолетнюю пациентку. Они говорят, что у школьницы налицо признаки шизофрении: агрессивное поведение при хорошем аппетите и спокойном сне. Девочка поет песни, читает стихи и требует к себе повышенного внимания. В содеянном она нисколько не раскаивается.

Кроме того, у пациентки имеется органическое повреждение головного мозга — поэтому выпускать ее на свободу опасно.

Дальнейшая ее судьба пока неясна. Поскольку уголовная ответственность в России наступает с 14 лет, в настоящая время школьница проходит по делу как свидетель. И не исключено, что она может вскоре просто вернуться домой.

Арестованный Аркадий Зверев также поведал некоторые подробности совершенного вместе с Валерией преступления. Он рассказал о том, как раскроили голову убитого и поставил ее в микроволновку, чтобы приготовить мозги. А также вспомнил, что сварил и съел глаз. По его словам, мозги он решил попробовать потому, что с некоторых пор интересовался их вкусом. Интерес к этому возник у него после случая, произошедшего в мае этого года. Зверев приехал в Санкт-Петербург вместе со своей девушкой и пара проживала в съемной квартире в Мурино. Подруга Аркадия выпала из окна восьмого этажа. При падении ее голова раскололась и, увидевшему ее содержимое молодому человеку, стало любопытно — каково оно на вкус.

В двадцатых числах сентября Зверев приехал в Сочи, где устроился аниматором на пляж в костюме зомби. Там к нему подошла девочка и попросила с ней сфотографироваться. Это и была Валерия, которая поначалу заявила, что ей 17 лет. Они уехали из города вместе.

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