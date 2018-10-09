Из Крыма вывезли украинского политзаключенного Панова

Украина

«Украинского диверсанта» Евгения Панова, который после задержания в Крыму сообщал о пытках в ФСБ, вывезли из Симферопольского СИЗО. Из оккупированного Россией Крыма незаконно осужденного украинца везут на суд в Москву.

Об этом в социальных сетях сообщил брат политузника Игорь Котельянец. По его информации, Евгения Панова поместят в СИЗО Лефортово. «Сейчас он временно находится в Краснодаре. 25 октября в Москве должно состояться заседание апелляционного суда, где прокурор будет настаивать на увеличении срока заключения до 10.5 лет», -- сообщил Игорь Котельянец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупационный суд Крыма вынес незаконный приговор фигуранту дела «украинских диверсантов» Евгению Панову — жителя Энергодара приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Евгений Панов, выступая на процессе с последним словом, выразил уверенность, что его судят по политическим мотивам.

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