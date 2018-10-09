Украинская комедия собрала более 10 миллионов гривен за первый уикенд

Шоу-бизнес

Украинская комедия «Скажене весілля», стартовавшая в прокате на прошлой неделе, стала одним из успешных отечественных кинопродуктов. Создатели картины, продюсером которой стал Юрий Горбунов, отчитались о первой неделе проката. За это время фильм успели посмотреть 149 423 зрителя. «Скажене весілля» принесло 13 млн 112 тысяч 491 гривну. Общий бюджет картины составил 10, 8 млн гривен.

Напомним, в комедии снялись многие отечественные знаменитости: Монатик, Юрий Горбунов, Алексей Супрун (Петр Бампер), юмористы дуэта «Загорецкая Людмила Степановна» Виктор Розовый и Святослав Антипов. Авторами и исполнителями саундтрека стал неожиданный дуэт Потапа и Олега Винника. Также песни к фильму исполнили группы «Время и Стекло», «Mozgi», певица Мишель Андраде, которая сейчас борется за победу в шоу «Танці з зірками». Одну из ролей исполнил и новоиспеченный продюсер Юрий Горбунов, воплотивший на экране тамаду. Кстати, это первый продюсерский опыт известного телеведущего и актера.

«Я прошел кастинг, понравился себе, подумал: нормальная вообще история. Я, честно говоря, не очень хотел сниматься в своем кино. Но настояли, сказали: эта роль как раз твоя, она для тебя, поэтому не выпендривайся и играй», — рассказал Юрий Горбунов.

По сюжету фильма директор районного краеведческого музея отправил дочку учиться во Францию. И вдруг девушка сообщает, что выходит там замуж за кардиохирурга. Отца распирает от гордости. Новость о том, что его дочь станет женой французского врача, тут же облетает весь район. И вдруг папа узнает, что его будущий зять — африканец! Теперь он жаждет любым способом расстроить свадьбу…

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