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«Танці з зірками»: стало известно, какую травму получила Мишель Андраде перед последним эфиром
Последний эфир телевизионного шоу «Танці з зірками» мог оказаться драматичным не только для пары Дениса Беринчика и Екатерины Белявской, покинувших проект. Выход на паркет Мишель Андраде и Жени Кота был под угрозой срыва. Партнер певицы признался, что накануне эфира Мишель получила серьезную травму. «ФАКТАМ» стало известно, что Мишель упала, сильно травмировав колено. Но она, преодолевая боль, таки вышла на паркет и под песню Энрике Иглесиаса исполнила страстную румбу, завершив танец страстным поцелуем.
Номер так впечатлил балерину Екатерину Кухар, что она пожелала увидеть Мишель и Женю в финале. «Я хочу увидеть вас в финале этого проекта, — сказала Екатерина Кухар. — Потому что финал без страсти — это не финал».
Седьмой эфир был посвящен легендам, участники делились самым сокровенным и посвящали номера кумирам.
Напомним, это не первая травма на шоу. Иракли Макацария пришлось танцевать с жестким фиксатором на шее. На репетициях партнерша во время поддержки неудачно приземлилась на него и серьезно травмировала. Выбывшей раньше из проекта Аните Луценко танцы едва не стояли сломанных ребер. А певица Слава Каминская и вовсе не вышла на паркет, получив травму позвоночника перед стартом шоу.
Ранее «ФАКТЫ» писали об отношениях Мишель Андраде и Ираклия Макацария.
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