Пожар в Ичне начался после четырех взрывов, — Генштаб

Происшествия

С территории арсенала под Ичней, где в ночь на 9 октября прозвучали взрывы, вывезли 50 процентов снарядов больших калибров. Их поместили в хранилища закрытого типа. Пожар на территории арсенала начался после четырех взрывов, которые прозвучали в разных частях складов боеприпасов.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко. По его словам, сейчас горят пять хранилищ, интенсивность взрывов падает. Именно это позволило провести разведку на местности.

Также сообщалось, что под Ичней горит около 10 процентов площади арсенала. Замначальника Генштаба ВСУ заявил, что СБУ рассматривает диверсию в качестве одной из версий ЧП на арсенале под Ичней.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ГосЧС обнародовало утреннее видео с места ЧП в Черниговской области.

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