Происшествия

Взрывы на складах в Ичне: опубликовано утреннее видео с места событий

По состоянию на утро вторника, 9 октября, интенсивность взрывов на арсенале под Ичней составляет 2−3 взрыва в секунду. Напомним, что о взрывах на арсенале в Черниговской области стало известно в 3:30.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников ВСУ и местного населения нет, материальный ущерб — уточняются. Контактный телефон для справок и уточнений (для граждан): (044) 454−46−69 — отдел морально-психологического обеспечения Вооружения Вооруженных Сил Украины.

На месте происшествия в Черниговской области работает штаб во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, первым заместителем Министра внутренних дел Сергеем Яровым и председателем ГосЧС Николаем Чечеткиным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из прилегающих к месту ЧП населенных пунктов эвакуировали более 10 тысяч людей. Президент Петр Порошенко созвал силовиков из-за взрывов на складах, Кабмину поручено предоставить людям помощь.

Также в Черниговской области закрыли дороги из-за взрывов на складе боеприпасов.

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