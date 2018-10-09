Происшествия

Взрывы на военных складах возле Ични: что известно на данный момент

Во вторник, 9 октября, в 3:30 стало известно о взрывах на военном арсенале возле населенного пункта Ичня, что в Черниговской области. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об эвакуации местных жителей и создании штаба по ликвидации ЧП.

Президент Петр Порошенко созвал силовиков из-за взрывов на складах. Кабмину поручено предоставить людям помощь.

На место происшествия прибыла оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба. Также в Черниговскую область отправился премьер-министр Владимир Гройсман.

По состоянию на 08:00 из опасной зоны вывезли уже 10 тысяч человек.

Видео с места происшествия опубликовал телеканал UA: Чернигов

В связи с масштабным ЧП в регионе перекрыли ряд дорог, в том числе, и государственного значения.

Как сообщает областная Служба автомобильных дорог, движение запрещено по:

Р-68 Талалаевка — Ичня — Тростянец — Сокиринцы — / Н-07 / от Талалаевки в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични;

Т-25−27 Новый Быков — Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пырятин в сторону Хаенки-Монастырище-Ичня;

Т-25−24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и с стороны дорогой Н-07 до Ични.

Сообщается, что по состоянию на 6:30 свободный проезд по дорогам М-02 Кипти-Глухов-Бачивск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пырятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях.

Тем временем в социальных сетях жители прилегающих к арсеналу населенных пунктов начали публиковать фотографии последствий взрывов на складах. Так, пользователь Дмитрий Забарацкий опубликовал отлетевшую кафельную плитку в квартире. «Это в Ичне. Такая волна», — говорится в комментарии к фотографии.

Тем временем в ГУ ГосЧС в Черниговской области сообщают, что территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га. «Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. К эвакуации привлечен автотранспорт. Эвакуированы около 10 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. На месте ЧП работают 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГосЧС.

А в Черниговской райгосадминистрации сообщили адреса пунктов эвакуации жителей населенных пунктов, попадающих в опасную зону.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по факту пожара и взрывов на территории арсенала в Балаклее (Харьковская область) открыто уголовное производство по ч.3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины — халатное отношение к военной службе, причинившее существенный вред, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода.

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