Стала известна судьба чемпионского пояса Нурмагомедова

Спорт

Российский боец смешанных единоборств (UFC) Хабиб Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона мира в легком весе в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, сохранит свой чемпионский пояс.

Несмотря на грязную выходку, имевшую место после завершения боя, когда представители команды Хабиба напали на его соперника, а сам Нурмагомедов полез драться со зрителями и тренером соперника, перед этим плюнув в лежащего Макгрегора, атлетическая комиссия штата Невады не планирует лишать россиянина титула и дисквалифицировать, а просто ограничится денежным штрафом.

Как сообщает издание Middle Easy, широко освещающее новости в мире смешанных единоборств, Хабиба оштрафуют на кругленькую сумму и назначат ему общественно-исправительные работы.

«Хабиб пока не получил свой гонорар за бой (два миллиона долларов. — Авт.). Не исключено, что за свою выходку он будет лишен всей заработанной суммы. Но при этом однозначно Хабиб сохранит чемпионский пояс. Возможно, Нурмагомедова отстранят от участия в боях на территории США сроком на 4−6 месяцев, но UFC не имеет планов проводить бои с участием россиянина за пределами США», — приводит слова главы UFC Дэны Уайта издание TMZ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегор со стаканом виски в руке высказался о поражении от Нурмагомедова.

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