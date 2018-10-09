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Томос для Украины: в Стамбуле началось решающее заседание Синода Вселенского партриархата
В Стамбуле открылось трехдневное заседание Синода Константинопольского (Вселенского) патриархата, на котором могут утвердить Томос на автокефалию Украинской православной церкви. О включении украинского вопроса в повестку дня стало известно ВВС News Украина из неофициальных источников.
На данный момент известно, что Синод проходит за закрытыми дверями.
Эксперты, оценивающие перспективы Украины на получение независимой церкви, разделились во мнении — одни считают, что голосование за Томос состоится в конце заседания Синода, другие же полагают, что Томос будут обсуждать, но официально не утвердят
Кроме вопроса о Томосе Синод Константинопольского патриархата может обсудить снятие анафемы (церковного проклятия), которую Московский патриархат в 1997 году наложил на предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета. Если анафему снимут, это будет свидетельствовать о готовности Вселенского патриархата предоставить украинской церкви независимость.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что самым желаемым для Кремля в Украине был бы сценарий гражданской войны в нашей стране на религиозной почве.
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