Взрывы в Ичне: знаменитый завод сгущенного молока остановил производство

Происшествия

В результате взрывов на военном арсенале ВСУ в Черниговской области пострадали здания местных автовокзалов и молокозавода. Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы Конотопа Игорь Степанченко, сославшись на информацию выезжающих из Ични местных жителей.

По другим данным, сгорел сгорел местный молокозавод, на котором производилось сухое молоко и масло, тогда как известный в стране завод по производству сгущенного молока под брендом «Ичня» не пострадал. Тем не менее производство на предприятии в настоящее время остановлено.

Напомним, о взрывах стало известно в 03:30 9 октября. Огонь охватил 5 складов вооружения. На данный момент уже известно, какие виды боеприпасов оказались в зоне поражения. Спасатели организовали эвакуацию из зоны бедствия 12 тысяч местных жителей, которых разместили в соседних населенных пунктах.

По состоянию на 9:00 9 октября интенсивность взрывов на складах уменьшилась, однако о завершении режима чрезвычайной ситуации речь пока не идет.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье о служебной халатности. Военные же считают, что речь идет о диверсии, которую совершили по сценарию, опробованному на складах в Калиновке: стартовый двигатель ракеты — пожар — взрыв — разлет снарядов.

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