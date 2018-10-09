Происшествия

Ценные боеприпасы: стало известно, что взорвалось на складах в Ичне

По оперативным данным, пожар на военных складах в Ичне Черниговской области был обнаружен в 3:25 9 октября в хранилище реактивных снарядов «Град» 122 мм. Установлено, что взорваны именно хранилища 120 мм минометных мин — весьма ценных «расходных» боеприпасов, 122 мм гаубичных снарядов, 125 мм танковых снарядов и 122 мм реактивных снарядов «Град». Другие виды боеприпасов не пострадали, информирует в Facebook военный эксперт Юрий Бутусов.

По его информации, диверсия была осуществлена по сценарию складов в Калиновке: стартовый двигатель ракеты — пожар — взрыв — разлет снарядов.

До сих пор, отмечает эксперт, арсенал в Ичне считался одним из относительно защищенных складов, благодаря наличию контрольно-следовой полосы.

Напомним, ранее военный эксперт Юрий Карин в комментарии к случившемуся на складах в Ичне связал его с проведением в Стамбуле Синода Константинопольского патриархата, который должен принять решение о предоставлении Украине Томоса.

Также стоит отметить, что кроме складов в Ичне под угрозой диверсии в Украине находятся еще три арсенала боеприпасов.

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