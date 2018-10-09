Украинка Свитолина с победы стартовала на турнире в Гонконге

Спорт

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (пятое место в мировом женском рейтинге) успешно стартовала на турнире в Гонконге с общим призовым фондом в 750 тысяч долларов.

В первом раунде соперницей нашей соотечественницы стала малоизвестная австралийка Присцилла Хон (181-е), с которой ранее Элина на корте не встречалась. 24-летняя одесситка прогнозировано одержала довольно уверенную победу, одолев соперницу за 71 минуту, — 6:2, 6:3.

Добавлю, что на двух предыдущих турнирах, в которых Свитолина принимала участие, — в китайских Ухане и Пекине — украинка прекращала борьбу после стартовых поединков. За выход во второй круг в Гонконге Элина гарантировала себе 7195 долларов призовых выплат. В следующем раунде одесситка встретится с японкой Нао Хибино (125-е), обыгравшей Саманту Стосур из Австралии (69-е) — 6:3, 6:3.

Отмечу, что ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская (102-е) преодолела первый круг турнира в Гонконге, обыграв Фанни Столлар из Венгрии (129-е) — 6:4, 6:4. Во втором круге Ястремская встретится с китаянкой Чжэн Сайсай (58-й). К слову, изначально с китаянкой в стартовом матче должна была играть вторая ракетка Украины Леся Цуренко, но из-за травмы киевлянка вынуждена была сняться с соревнований.

А вот другая наша соотечественница Катерина Козлова (107-е) не смогла преодолеть первый раунд турнира в китайском Тяньцзине с призовым фондом 750 тысяч долларов — в поединке с чешкой Барборой Крейчиковой (227-е) наша соотечественница при счете 1:4 в первом раунде в пользу соперницы отказалась продолжать борьбу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская теннисистка покинула турнир в Пекине из-за травмы.

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