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Пугачева и Галкин разводятся из-за беременной любовницы — СМИ (фото, видео)
Российские СМИ утверждают, что помолодевшая 69-летняя Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. Причиной, как сообщает VladTime.ru, якобы стал роман 42-летнего юмориста с телеведущей Юлией Барановской, которая ранее была гражданской женой российского футболиста Андрея Аршавина. Они прожили в незарегистрированном браке девять лет. От спортсмена Юлия (данные о ее возрасте разнятся — от 33 до 38 лет) родила троих детей. Футболист и ведущая расстались в 2013 году. Ее тайный роман с Галкиным якобы длится уже несколько лет. А после того, как стало известно о том, что Юлия скоро снова станет мамой, юморист заявил своей супруге, что хочет развода.
Ранее Дмитрий Нагиев выложил в соцсети видео, на котором Максим держит Юлию на плече.
Журналисты «360» связались с Галкиным, и попросили его подтвердить или опровергнуть слухи. Однако он общаться с прессой отказался.
Роман Аллы Борисовны с Максимом начался еще в 2001 году. Официально они поженились в декабре 2011 года. Супруги воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которых 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
Максим Галкин стал пятым мужем певицы.
Юлия
Ранее, как писали «ФАКТЫ», астролог предсказывал, что Галкин бросит Пугачеву и женится на Орбакайте.
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Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.