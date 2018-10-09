Футбольный агент поражен выбором Андрея Шевченко

Спорт

Известный футбольный агент Александр Панков (он, в частности, ведает делами Артема Милевского) выразил свое недоумение по поводу решения Андрея Шевченко вызвать в лагерь сборной Украины перед товарищеским матчем с Италией (10 октября в Генуе) и поединком Лиги наций с Чехией (16 октября в Харькове) форварда турецкого «Кайсериспора» Артема Кравца (на фото) вместо травмированного динамовца Артема Беседина.

«Адеринсола Эсеола — 12 игр (815 минут) в чемпионате, 8 голов, 2 ассиста. 6 матчей в Лиге Европы (403 минуты) 3 гола, 2 ассиста, 2 заработанных пенальти. Этот футболист не в сборной.

Евгений Селезнев. 4 игры (263 минуты) в чемпионате Турции, 3 гола, 2 матча в Лиге Европы (170 минут, обладатель Суперкубка Турции). Этот футболист тоже не в сборной.

Роман Зозуля. 8 матчей (686 минут) в чемпионате Испании. 2 гола, 1 ассист, 3 заработанных пенальти. И он тоже не в сборной.

Артем Кравец. 4 игры (48 минут) в чемпионате (плюс 90 минут в Кубке Турции. — Авт.). 0 голов, 0 ассистов. Как такое возможно?" — написал Александр Панков в Instagram.

Справедливости ради отмечу, что у бывшего киевского динамовца Артема Кравца есть достаточный опыт выступлений за сборную Украины: 21 поединок, восемь мячей. Хотя с игровой практикой в этом сезоне у него и вправду большие проблемы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой телетрансляции матч Италия — Украина.

Фото ffu.ua



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