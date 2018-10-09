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В Киеве отключат воду с 9 по 20 октября: адреса

В Киеве продолжаются плановые ремонтные работы на водопроводных сетях, из-за которых 9—16 октября в ряде домов временно отключат холодную воду. «Киевводоканал» предупреждает: жителям многоэтажек и работникам офисов, которые находятся по указанным ниже адресам, следует заранее запастись водой.

Воду отключат:

9—10 октября

— до 20:00 9 октября — улица Парково-Сырецкая, 5, 6, 6а, 8 (Шевченковский район);

— до 22:00 9 октября — проспект Глушкова, 4а, 4б, 4 В, 6 (Голосеевский район);

— до 6:30 10 октября — на улицах Витрука, 9/4, Депутатская, 2, площадь Героев Бреста (Святошинский район);

— с 20:00 9 октября до 7:30 10 октября — переулок Бехтеревский, 3, 4, ;4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15 (Шевченковский район);

10—11 октября

— с 8:00 до 16:00 10 октября — улица Зализнычна, 1, 1а, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48 (Соломенский район);

— с 9:00 до 20:00 10 октября — улица Менделеева, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 19, 21, 23, 25 (Печерский район);

— с 19:00 10 октября до 6:00 11 октября — улица Борщаговская, 186, 188, 190, 196, 198 (Соломенский район);

12—20 октября

— с 20:00 12 октября до 6:00 13 октября — бульвар Кольцова, 12, улица Кучера, 7 (Святошинский район);

— с 8:00 12 октября до 6:00 20 октября — Набережное шоссе, 26 (Печерский район); в Дарницком районе Броварской проспект (кафе «Катюша»).

По данным «Киевводоканала», на городских водопроводных сетях с января по сентябрь нынешнего года заменили более пяти тысяч метров труб и 260 единиц запорного оборудования. До конца года запланировано обследовать и отремонтировать еще 1337 метров сетей и поменять более 60 узлов арматуры. Предприятие просит потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, так как ремонты продиктованы острой необходимостью менять изношенные водопроводные сети (из четырех тысяч километров водопровода четвертная часть труб ветхие).

Кроме профилактических работ, среди причин, по которым могут отключать холодную воду, также аварии на сетях.

По состоянию на 10 октября ликвидацией повреждений на водопроводе бригады аварийщиков занимаются на локациях:

— улица Лабораторная, 3 (Печерский район);

— улица Ревуцкого, 7 (Дарницкий район);

— улица Академика Заболотного, 88, 90 (Голосеевский район);

— улица Маршала Гречко, 24, 24а, 26 (Подольский район);

— улицы Маршала Малиновского, 11, Иорданская, 18 (Оболонский район);

— бульвар Академика Вернадского, 57, 61, 63, 65, 67, 69 (Святошинский район).

Ориентировочный срок ликвидации аварий — одни сутки. Более детальную информацию о ходе ремонтных работ можно узнать в аварийной службе водоканала 15−81 и по телефону (044) :00−73−01.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на четырех улицах прорвало трубы.

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