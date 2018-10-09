Общество

Стало известно, когда в Киеве может появиться горячая вода

Горячая вода в квартирах киевлян может появиться примерно через неделю: «Нафтогаз Украины» подписал мировое соглашение, по которому коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» признает, что является правопреемником по долговым обязательствам «Киевэнерго». В среду, 10 октября, мировое соглашение должен будет утвердить Хозяйственный суд Киева.

Как сообщили в НАК «Нафтогаз Украины», после решения суда в течение двух дней «Киевэнерго» и «Киевтеплоэнерго» урегулируют вопрос передачи долговых обязательств. Сразу же после этого НАК и коммунальное предприятие смогут заключить договор о поставках газа по льготной цене. «Весь процесс продлится до пяти рабочих дней», — говорится в сообщении.

Как ранее информировали «ФАКТЫ», горячую воду жителям Киева обещали к началу отопительного сезона или ближе к концу октября.

Ранее в правительстве приняли решение выделить столичным властям около 730 миллионов гривен для погашения задолженности, которая возникла в связи с приходом нового поставщика услуг.

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