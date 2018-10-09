Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Стало известно, когда в Киеве может появиться горячая вода

14:28 9 октября 2018   193
Горячая вода
Инф. «ФАКТОВ»

Горячая вода в квартирах киевлян может появиться примерно через неделю: «Нафтогаз Украины» подписал мировое соглашение, по которому коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» признает, что является правопреемником по долговым обязательствам «Киевэнерго». В среду, 10 октября, мировое соглашение должен будет утвердить Хозяйственный суд Киева.

Как сообщили в НАК «Нафтогаз Украины», после решения суда в течение двух дней «Киевэнерго» и «Киевтеплоэнерго» урегулируют вопрос передачи долговых обязательств. Сразу же после этого НАК и коммунальное предприятие смогут заключить договор о поставках газа по льготной цене. «Весь процесс продлится до пяти рабочих дней», — говорится в сообщении.

Как ранее информировали «ФАКТЫ», горячую воду жителям Киева обещали к началу отопительного сезона или ближе к концу октября.

Ранее в правительстве приняли решение выделить столичным властям около 730 миллионов гривен для погашения задолженности, которая возникла в связи с приходом нового поставщика услуг.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины