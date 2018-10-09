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Как покупка авто на "евробляхах" влияет на субсидию: появилось разъяснение
В измененных правилах предоставления субсидий не урегулирован вопрос учета наличия у граждан автомобилей на европейских номерах. Об этом 9 октября во время экспертной дискуссии заявил директор директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко.
Как сообщает «РБК-Україна», по словам Музыченко, изменения вводились для корректного учета субсидиантов. Но, как и ранее, невозможно учесть при расчете субсидии наличие машины с европейской регистрацией.
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По его словам, это вопрос остается открытым не только для начисления помощи, он затрагивает более глобальные проблемы.
«В данном случае автомобиль на „евробляхах“ — это проблема не только субсидий, а вообще государства, потому что невозможно установить факт принадлежности прав на это имущество. При невозможности установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному человеку, а он использует его на основании чего-то, соответственно его невозможно учитывать в официальных документах», — заявил Музыченко.
Напомним, в связи с изменением цены на газ цены на коммунальные услуги повысятся, а субсидий станет меньше. Об этом говорится в материале «ФАКТОВ»: Коммуналка подорожает, а субсидий станет меньше: что ждет украинцев в новом отопительном сезоне.
Отметим, 1 июля текущего года Министерство социальной политики запустило работу Государственного реестра субсидиантов. Ожидается, что реестр упростит множество процедур, связанных с системой субсидий.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что согласно разъяснениям Министерства соцполитики, размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги для работающих пенсионеров рассчитывается на основании и пенсии и зарплаты.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!