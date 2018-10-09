Похлеще грубияна из «Зари»: футболист «Прикарпатья» едва не сделал соперника калекой (видео)

Спорт

Уже несколько дней футбольный мир обсуждает грубый фол футболиста «Зари» Игоря Харатина против бразильского полузащитника «Шахтера» Тайсона в матче 11-го тура чемпионата Украины, завершившегося результативной ничьей — 1:1.

Напомню, на 74-й минуте поединка, проходившего в Харькове на ОСК «Металлист», Харатин грубо прямой ногой въехал в бразильца. Тем не менее, арбитр «оценил» нарушение правил со стороны футболиста лишь желтой карточкой, вызвав тем самым бурю негодования со стороны «Шахтера», который после матча обратился в Федерацию футбола Украины с просьбой ужесточить наказание игроку луганского клуба.

По иронии судьбы, в поединке первой отечественной лиги между «Прикарпатьем» и ПФК «Сумы» имел место момент, ни в чем не уступающий по своей жестокости фолу против Тайсона. В середине второго тайма при счете 1:1 игрок «Прикарпатья» Николай Квасный (на фото) в безобидном эпизоде на чужой половине поля влетел в бок игроку «Сум» Петру Переверзе, фактически не имея шансов сыграть в мяч. В отличие от харьковского поединка, в данной игре арбитр долго не раздумывал и удалил грубияна с поля. Впрочем, сумчане не смогли воспользоваться численным преимуществом, и до финального свистка счет больше не менялся.

Примечательно, что после матча грубиян из «Прикарпатья» публично извинился перед пострадавшим: «Хочу принести свои извинения игроку ПФК „Сумы“ Переверзе Петру за свой поступок в его сторону! Мы не чужие люди и не первый год знаем друг друга, и то, что я сделал, ни в коем случае меня не оправдывает перед ответственностью или действием в его сторону! Да, это футбол, но именно такие действия не нужны футболу и не красят меня в первую очередь. Также благодарю Бога, что все обошлось без травм и больших последствий! Зная себя, я сам в это не могу поверить — что меня побудило совершить такое. Также и многие люди, зная меня, этого не могут понять, в чем вообще дело! Поэтому еще раз хочу извиниться!» — написал Квасный на своей странице в Instagram. «В футболе все бывает. Я на тебя зла не держу. Да, мы друг друга знаем давно, играли в одной команде и даже жили вместе в одной комнате. Со мной все в порядке. Никого не слушай, кто бы тебе что не говорил. Все хорошо», — в комментарии к посту ответил уже сам Переверза.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Александрия» завершила первый круг вслед за «Динамо».

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