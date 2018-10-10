Новые тренды в свадебных украшениях: советы дизайнера (фото)

Стиль жизни

Дизайнер Ирина Матвийчук живет и творит в Израиле. Создаваемые ею украшения сказочно красивы, поэтому так нравятся модницам во многих странах мира. Здесь и короны, и диадемы, и серьги, и браслеты… Одно из любимых направлений ее творчества — свадебные украшения.

О том, какие из них сегодня в тренде, Ирина Матвийчук рассказала «ФАКТАМ».

— Сейчас у невест особенно популярны короны и диадемы, — говорит Ирина Матвийчук. — Каждая девушка мечтает быть в день бракосочетания королевой. Свадьба — это словно возможность попасть в сказочную реальность. Диадема и корона подчеркнут красоту прически невесты. Очень популярны заколки с цепочками и подвесками, веночки.

*Диадема подчеркнет красоту прически невесты

— Из чего вы их создаете?

— Фаворитами нынешнего свадебного сезона являются жемчуг, чешское стекло и кристаллы Сваровски.

— Чем отличается знаменитое чешское стекло от кристаллов Сваровски?

— Огранкой. Кристаллы Сваровски имеют больше граней. Отсюда — непревзойденная игра на солнце. Однако в чешских кристаллах богаче выбор цветов. Нередко применяю и натуральные природные материалы. Например, красивую шишечку, найденную в лесу. Использую и элементы из пластика. В тренде — сочетать несочетаемое. Мне нравится создавать неординарные вещи.

*Хит нынешнего свадебного сезона — корона

— Сколько времени тратите на создание короны?

— Около недели. Это филигранная работа.

— Как вам приходят идеи?

— Я постоянно думаю о том, как создать что-то необычное. И вдруг осеняет идея. Это может произойти даже ночью. Все свои идеи я обязательно записываю. В результате рождаются интересные фантазийные проекты.

— На вид корона массивна. Не тяжело ли невесте целый день носить такую на голове?

— На самом деле конструкция легкая. Чтобы корона и диадема были удобны для невесты, требуется не одна примерка. Учитываются изгибы головы девушки и многие другие нюансы. Очень важно, чтобы невеста чувствовала себя комфортно. Корона и другие украшения должны сочетаться с нарядом. Прежде чем приступить к их созданию, мне обязательно нужно увидеть платье. Во многих украшениях я использую аппликации из ткани — той, из которой оно пошито. Это могут быть и кружева.

*Заколка, браслет и серьги декорированы жемчугом и кристаллами Сваровски

— Какие в тренде свадебные кольца и серьги?

— Крупные, массивные. Также в моде одна серьга. А еще — когда в одном ухе маленькая серьга, в другом — длинная. Для свадебного наряда сегодня не подойдут серьги-кисточки и серьги-канделябры, напоминающие огромную люстру. В нынешнем сезоне не в тренде и массивные колье с камнями.

— Какой заказ был у вас самым необычным?

— Как-то невеста выбрала для себя черное платье. Ее мама была категорически против, но девушка настояла на своем. Мы ее еле уговорили добавить в наряд детали белого цвета. Еще одна новобрачная под белое платье заказала черный цилиндр. Нередко наряд невесты выдержан в бело-красных тонах.

— Каждая невеста мечтает поучаствовать в красивой, как в сказке, фотосессии.

— В Израиле как таковой зимы нет, поэтому многие невесты хотели бы сделать фотосессию на фоне снежного пейзажа. К слову, Снежная королева — один из любимых образов. Однажды я делала корону для наряда в таком стиле. Она состояла больше чем из тысячи кристаллов Сваровски.

*Ирина Матвийчук: «Мне нравится создавать неординарные украшения»

— Какие украшения в тренде для каждого дня этой осенью?

— Стразы, кристаллы, натуральные камни — все это в моде. Массивные браслеты с большими камнями и множеством кристаллов, крупные кольца, украшенные камнями и природными минералами… Особо популярны горный хрусталь, яшма, бирюза. Серьги должны быть крупными и заметными. Они могут спускаться почти до плеч.

Модный тренд — одна крупная серьга. Такие экстравагантные украшения подойдут для смелых и неординарных девушек, которые не боятся удивлять и эпатировать. Очень популярны и эффектные серьги-кольца. Еще один тренд сезона — броши. Эти украшения вошли в зенит популярности. Хорошо подобранные украшения способны разнообразить любой образ. Один и тот же наряд с разными аксессуарами выглядит по-разному. Не бойтесь экспериментировать. При выборе ярких аксессуаров помните о том, что они будут занимать центральное место во всем луке. Поэтому вся композиция должна строиться вокруг них.

— А что сейчас не в тренде?

— Широкие ремни и ремни, имитирующие корсет. Приветствуются тоненькие или средней ширины. Помпоны для сумок следует заменить на металлические брелоки, которые становятся более актуальными, а милые пушистики следует оставить в прошлом.

— Ирина, сколько лет вы уже живете в Израиле?

— Девятнадцать. Мы с мужем учились в Одессе в политехническом университете. Познакомились на первом курсе. Он по специальности инженер-электрик, я — инженер-теплоэнергетик. Родители мужа собирались перебраться в Израиль. И мы после окончания вуза переехали сюда. Муж устроился работать по специальности, а моя первая работа на предприятии была связана с украшениями. Она мне очень понравилась, я увлеклась ею. Потом работала еще на нескольких фабриках, в свадебном ателье. Создавать украшения я нигде не училась. Скажем так, я самоучка.

— У вас есть своя мастерская?

— Моя студия находится прямо у меня дома. Две комнаты занимают материалы, и их с каждым днем становится все больше и больше.

— В Одессе давно были?

— Восемь лет назад. Очень скучаю по своим друзьям и надеюсь на скорую встречу с ними.

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*Фото из альбома Ирины Матвийчук

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