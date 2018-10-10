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Новые тренды в свадебных украшениях: советы дизайнера (фото)
Дизайнер Ирина Матвийчук живет и творит в Израиле. Создаваемые ею украшения сказочно красивы, поэтому так нравятся модницам во многих странах мира. Здесь и короны, и диадемы, и серьги, и браслеты… Одно из любимых направлений ее творчества — свадебные украшения.
О том, какие из них сегодня в тренде, Ирина Матвийчук рассказала «ФАКТАМ».
— Сейчас у невест особенно популярны короны и диадемы, — говорит Ирина Матвийчук. — Каждая девушка мечтает быть в день бракосочетания королевой. Свадьба — это словно возможность попасть в сказочную реальность. Диадема и корона подчеркнут красоту прически невесты. Очень популярны заколки с цепочками и подвесками, веночки.
*Диадема подчеркнет красоту прически невесты
— Из чего вы их создаете?
— Фаворитами нынешнего свадебного сезона являются жемчуг, чешское стекло и кристаллы Сваровски.
— Чем отличается знаменитое чешское стекло от кристаллов Сваровски?
— Огранкой. Кристаллы Сваровски имеют больше граней. Отсюда — непревзойденная игра на солнце. Однако в чешских кристаллах богаче выбор цветов. Нередко применяю и натуральные природные материалы. Например, красивую шишечку, найденную в лесу. Использую и элементы из пластика. В тренде — сочетать несочетаемое. Мне нравится создавать неординарные вещи.
*Хит нынешнего свадебного сезона — корона
— Сколько времени тратите на создание короны?
— Около недели. Это филигранная работа.
— Как вам приходят идеи?
— Я постоянно думаю о том, как создать что-то необычное. И вдруг осеняет идея. Это может произойти даже ночью. Все свои идеи я обязательно записываю. В результате рождаются интересные фантазийные проекты.
— На вид корона массивна. Не тяжело ли невесте целый день носить такую на голове?
— На самом деле конструкция легкая. Чтобы корона и диадема были удобны для невесты, требуется не одна примерка. Учитываются изгибы головы девушки и многие другие нюансы. Очень важно, чтобы невеста чувствовала себя комфортно. Корона и другие украшения должны сочетаться с нарядом. Прежде чем приступить к их созданию, мне обязательно нужно увидеть платье. Во многих украшениях я использую аппликации из ткани — той, из которой оно пошито. Это могут быть и кружева.
*Заколка, браслет и серьги декорированы жемчугом и кристаллами Сваровски
— Какие в тренде свадебные кольца и серьги?
— Крупные, массивные. Также в моде одна серьга. А еще — когда в одном ухе маленькая серьга, в другом — длинная. Для свадебного наряда сегодня не подойдут серьги-кисточки и серьги-канделябры, напоминающие огромную люстру. В нынешнем сезоне не в тренде и массивные колье с камнями.
— Какой заказ был у вас самым необычным?
— Как-то невеста выбрала для себя черное платье. Ее мама была категорически против, но девушка настояла на своем. Мы ее еле уговорили добавить в наряд детали белого цвета. Еще одна новобрачная под белое платье заказала черный цилиндр. Нередко наряд невесты выдержан в бело-красных тонах.
— Каждая невеста мечтает поучаствовать в красивой, как в сказке, фотосессии.
— В Израиле как таковой зимы нет, поэтому многие невесты хотели бы сделать фотосессию на фоне снежного пейзажа. К слову, Снежная королева — один из любимых образов. Однажды я делала корону для наряда в таком стиле. Она состояла больше чем из тысячи кристаллов Сваровски.
*Ирина Матвийчук: «Мне нравится создавать неординарные украшения»
— Какие украшения в тренде для каждого дня этой осенью?
— Стразы, кристаллы, натуральные камни — все это в моде. Массивные браслеты с большими камнями и множеством кристаллов, крупные кольца, украшенные камнями и природными минералами… Особо популярны горный хрусталь, яшма, бирюза. Серьги должны быть крупными и заметными. Они могут спускаться почти до плеч.
Модный тренд — одна крупная серьга. Такие экстравагантные украшения подойдут для смелых и неординарных девушек, которые не боятся удивлять и эпатировать. Очень популярны и эффектные серьги-кольца. Еще один тренд сезона — броши. Эти украшения вошли в зенит популярности. Хорошо подобранные украшения способны разнообразить любой образ. Один и тот же наряд с разными аксессуарами выглядит по-разному. Не бойтесь экспериментировать. При выборе ярких аксессуаров помните о том, что они будут занимать центральное место во всем луке. Поэтому вся композиция должна строиться вокруг них.
— А что сейчас не в тренде?
— Широкие ремни и ремни, имитирующие корсет. Приветствуются тоненькие или средней ширины. Помпоны для сумок следует заменить на металлические брелоки, которые становятся более актуальными, а милые пушистики следует оставить в прошлом.
— Ирина, сколько лет вы уже живете в Израиле?
— Девятнадцать. Мы с мужем учились в Одессе в политехническом университете. Познакомились на первом курсе. Он по специальности инженер-электрик, я — инженер-теплоэнергетик. Родители мужа собирались перебраться в Израиль. И мы после окончания вуза переехали сюда. Муж устроился работать по специальности, а моя первая работа на предприятии была связана с украшениями. Она мне очень понравилась, я увлеклась ею. Потом работала еще на нескольких фабриках, в свадебном ателье. Создавать украшения я нигде не училась. Скажем так, я самоучка.
— У вас есть своя мастерская?
— Моя студия находится прямо у меня дома. Две комнаты занимают материалы, и их с каждым днем становится все больше и больше.
— В Одессе давно были?
— Восемь лет назад. Очень скучаю по своим друзьям и надеюсь на скорую встречу с ними.
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*Фото из альбома Ирины Матвийчук
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