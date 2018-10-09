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Легендарный украинский комик сильно похудел (фото)

15:30 9 октября 2018   2498
Сергей Сивохо
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Знаменитый украинский юморист Сергей Сивохо, бывший тренер «Лиги Смеха», вновь вернулся в популярное юмористическое шоу. Пока только в качестве почетного гостя. Сергей пришел на съемки летнего кубка «Лиги» в Октябрьском дворце Киеве. Друга и наставника во время шоу представил ведущий Владимир Зеленский.

«Поприветствуйте Сергея Анатолиевича Сивохо! Приветсвуем тебя, наш большой похудевший брат. Рады видеть тебя, Сереженька. Тренер-чемпион!», -- эмоционально объявил Зеленский.

Сергей Анатолиевич поднялся под громкие аплодисменты зрителей. Комик в ответ послал воздушные поцелуи. Зрители также отметили, что он очень сильно похудел, визуально килограммов на 30 так точно.

Сивохо все еще передвигается с помощью костыля. Известно, что Сергей Сивохо покинул проект из-за проблем со здоровьем.

Известно, что комик давно борется с лишним весом. «Я ношу себя, это и есть моя самая большая физическая нагрузка», -- говорил Сивохо.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как удалось похудеть комику Юрию Ткачу. Благодаря участию в проекте «Танці з зірками» он сбросил более 20 килограммов.

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