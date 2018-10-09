Новый рейтинг паспортов мира: какое место заняла Украина

Украина

Украинский паспорт попал в мировой рейтинг «мобильности». В обновленном индексе паспортов Henley & Partners он занял сорок первое место с безвизовым доступом в 128 стран мира.

Отметим, что в начале текущего года украинский паспорт давал возможность посещать без оформления визы 114 стран. Благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны Украины заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и сорок четвёртое в мире из 200 проанализированных стран.

Свежий индекс показал, что наиболее «мобильным» является паспорт Японии, граждане которой могут посещать без визы 190 стран мира. Это рекордный показатель за все время существования индекса.

На втором месте Сингапур, а на третьем — Германия, Республика Корея и Франция. Четвертое место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия, Швеция.

Как писали «ФАКТЫ», повысившаяся ценность украинского паспорта нашла отражение и в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает привлекательность гражданства 199 стран и территорий мира.

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