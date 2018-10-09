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Какой из шести? Фильтры для очистки воды: ассортимент

Если вы читаете эту статью, значит, вам нужен фильтр для очистки воды. Если вы запутались и не можете до конца разобрать, какой купить, тогда давайте вместе с ТМ Бриз рассмотрим, какие в Украине есть системы фильтрации воды и каково их предназначение.

Запомните, все фильтры комплектуются сменными картриджами, которые являются универсальными, независимо от фирмы-производителя самого фильтра. Принцип работы у всех одинаковый: удаление тяжелых металлов, хлорсодержащих и органических веществ, пестицидов и других микроэлементов. Отличия в их количестве, дополнительной фильтрации воды, удобстве пользования и назначении.

Системы, перечисленные ниже, найдут свое применение в каждом доме.

Удобство и объем

При выборе нужно четко понимать, для чего вам необходим фильтр и в каком объеме вам нужна очищенная вода? Если у вас небольшая семья или вам не требуются большие объемы, выбирайте фильтр-кувшин. Его производительность — 3 литра в час. Сменный картридж способен очистить 200 литров. Требует замены раз в месяц.

Вопрос месторасположения

Фильтр-кувшин всегда на видном месте, но может уместиться и в холодильнике. Для экономии рабочего пространства на кухне и для бо́льшего объема очищенной воды выбирайте проточные фильтры. На выбор покупателю представлены настольные и встроенные системы фильтрации.

Настольная система устанавливается на мойке или на столешнице, но рядом с водопроводным краном. Дивертор (кран-переключатель) надевается на смеситель и позволяет переключать подачу воды на кран и на фильтр. Скорость очистки настольного проточного фильтра — 2 литра в минуту, чего достаточно для питья и приготовления пищи.

Чтобы не загромождать место и «спрятать» систему, выбирайте встроенные под мойку фильтры. Они, в свою очередь, делятся на два типа: сорбционные и обратноосмотические. Однозначно сказать, какой из них лучше, нельзя. Все зависит от ваших требований к качеству очистки воды.

Качество очистки воды

Отличия сорбционного и осмотического типа обусловлены в первую очередь способом очистки воды. Так, сорбционные (обычные встроенные фильтры) чаще имеют 3 ступени фильтрации со сменными картриджами, задача которых:

1. Отсеять все крупные механические частицы;

2. Задержать хлорсодержащие и органические вещества;

3. Очистить от мелких вредоносных элементов.

Системы обратного осмоса предусматривают минимум 5 ступеней очистки. К трем основным добавляется еще мембрана, которая очищает воду на молекулярном уровне (пропускает только частицы воды и кислорода) и угольный постфильтр (устраняет неприятные запахи).

Дополнительно улучшить качество очищенной воды поможет:

минерализатор, который насыщает воду полезными микроэлементами;

УФ-лампа — убивает даже самые маленькие, но вредные для здоровья человека вирусы и бактерии.

Борьба с накипью

От некачественной проточной воды страдает и бытовая техника, в частности, водонагревательный бак, стиральная, посудомоечная и кофемашина. Продлить срок ее эксплуатации и защитить от негативного влияния солей жесткости помогут фильтры от накипи. Их установка производится непосредственно перед бытовой техникой. Помимо защиты нагревательных элементов приборов, данные фильтры экономят расход электроэнергии на подогрев воды.

Комплексное решение

Предполагает установку механического фильтра через врезание в трубу с холодной водой.

Задача картриджного механического фильтра — задержать все твердые осадки: ил, грязь, глину, ржавчину, водоросли и др. С помощью такого фильтра вода не смягчается, а только очищается от твердых примесей. Механический очистительный модуль устанавливается в качестве первичной ступени фильтрации.

Фильтр грубой очистки убережет трубопровод, бытовую технику и сантехнику от царапин и закупоривания. Кроме того, такой фильтр защищает и другие фильтрующие системы от повреждений.

Купить фильтр для воды — значит обезопасить себя и своих близких от вредоносных примесей потребляемой воды. Пища, приготовленная на очищенной воде, всегда вкуснее, а техника, которая под защитой механических фильтров, служит намного дольше.

Вне зависимости от того, какой фильтр вы решили купить, помните, что степень очистки воды зависит от количества картриджей.

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