"Ест за двоих": тюремщики Путина рассказали новую сказку о состоянии Сенцова

Украина

Российские тюремщики настаивают, что украинский политзаключенный Олег Сенцов не просто прекратил голодовку, но даже перешел на употребление «обычной еды». Об этом заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил изданию Медиазона.

«Он сегодня покушал. И завтрак, и каша, и уже даже сегодня пообедал: и бульончик, и курочку», — сказал Максименко.

По его словам, после прекращения голодовки (это произошло с 6 октября. Ред.) Сенцов поправился на 1,8 килограмма.

Ранее этот же тюремщик заявил Известиям, что украинский политзаключенный в первый же день после прекращения 145-дневной голодовки съел целую домашнюю курицу и наваристый бульон.

Одновременно из России поступила противоречивая информация о Сенцове. Так, омбудсмен по Ямало-Ненецкому автономному округу Анатолий Сак заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов не прекращал голодовку. В офисе украинского омбудсмена эти данные не подтвердили.

А защитник украинца Дмитрий Динзе сообщил, что у его клиента после многодневной голодовки начала распадаться печень.





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