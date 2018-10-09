Происшествия

В Одессе мошенник по нескольку раз перепродавал одни и те же квартиры

Правоохранители задержали 57-летнего одессита, подозреваемого в мошенничестве при купле-продаже недвижимости. (Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю об аферистке, продавшей квартиру участника АТО, пока он воевал.) Как сообщили в Киевском отделе полиции Одессы, осуществлять свой план по обогащению за чужой счет злоумышленник начал несколько лет назад, предложив местному жителю приобрести квартиру.

— Получив согласие, он убедил покупателя передать ему более 5 тысяч долларов якобы для подготовки правоустанавливающих документов, — отметили правоохранители. — Свои обязательства он не выполнил, а деньги присвоил. Впоследствии правонарушитель оформил договор купли-продажи на это же жилье с другим человеком. Уже не являясь владельцем имущества, махинатор заключил предварительный договор купли-продажи на ту же квартиру с первоначальным покупателем, убедив передать ему дополнительно больше 50 тысяч долларов.

В результате покупатель не получил правоустанавливающих документов и лишился крупной суммы денег. Аналогичным способом мошенник завладел финансовыми средствами еще нескольких жителей города. Их убытки составили миллионы гривен.

Обманутые покупатели обратились в полицию. В ходе расследования правоохранители раскрыли преступную схему обогащения. Сам «герой-продавец» скрывался от органов досудебного следствия, однако сотрудники управления защиты экономики установили его местонахождение и задержали.

«Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных статьей „Мошенничество“ Уголовного кодекса Украины, — рассказал и. о. заместителя начальника Киевского отдела полиции Александр Мильчук. — Сегодня Киевским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога — в 15 миллионов гривен».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как мошенники отобрали квартиру в центре Киева у известного народного депутата. А во Львове аферисты, чтобы присвоить чужую квартиру, нашли двойника настоящего хозяина.

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