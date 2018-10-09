- 17:27 Криминальный мир сейчас живет не по понятиям, воры в законе работают на ФСБ, — Вячеслав Аброськин
- 17:17 Вместо "Градов": в Украине представили новую мощную систему залпового огня
- 17:13 Президента киевского «Динамо» отстранили от футбола на три матча
- 17:06 На оккупированном Донбассе снова не работает Vodafone – названа причина
- 17:06 Сразу два украинских фильма вошли в лонг-лист премии «Оскар»
- 16:50 Дежавю: Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли на публику в прошлогодних нарядах
- 16:48 В России троллейбус сбил людей на остановке: много погибших
- 16:45 Дома — вина на 5 млн долларов: сэр Алекс Фергюсон завязал со спиртным
- 16:45 В Украине могут вернуть обязательный техосмотр
- 16:44 Стрельба в Николаеве: стали известны подробности нападения на бизнесмена
В Одессе мошенник по нескольку раз перепродавал одни и те же квартиры
Правоохранители задержали 57-летнего одессита, подозреваемого в мошенничестве при купле-продаже недвижимости. (Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю об аферистке, продавшей квартиру участника АТО, пока он воевал.) Как сообщили в Киевском отделе полиции Одессы, осуществлять свой план по обогащению за чужой счет злоумышленник начал несколько лет назад, предложив местному жителю приобрести квартиру.
— Получив согласие, он убедил покупателя передать ему более 5 тысяч долларов якобы для подготовки правоустанавливающих документов, — отметили правоохранители. — Свои обязательства он не выполнил, а деньги присвоил. Впоследствии правонарушитель оформил договор купли-продажи на это же жилье с другим человеком. Уже не являясь владельцем имущества, махинатор заключил предварительный договор купли-продажи на ту же квартиру с первоначальным покупателем, убедив передать ему дополнительно больше 50 тысяч долларов.
В результате покупатель не получил правоустанавливающих документов и лишился крупной суммы денег. Аналогичным способом мошенник завладел финансовыми средствами еще нескольких жителей города. Их убытки составили миллионы гривен.
Обманутые покупатели обратились в полицию. В ходе расследования правоохранители раскрыли преступную схему обогащения. Сам «герой-продавец» скрывался от органов досудебного следствия, однако сотрудники управления защиты экономики установили его местонахождение и задержали.
«Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных статьей „Мошенничество“ Уголовного кодекса Украины, — рассказал и. о. заместителя начальника Киевского отдела полиции Александр Мильчук. — Сегодня Киевским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога — в 15 миллионов гривен».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как мошенники отобрали квартиру в центре Киева у известного народного депутата. А во Львове аферисты, чтобы присвоить чужую квартиру, нашли двойника настоящего хозяина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.