Горячая вода возвращается: Киев и «Нафтогаз» подписали мировое соглашение

Украина

Во вторник, 9 октября, представители коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали мировое соглашение, которое в среду должно быть утверждено в Хозяйственном суде Киева. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Документ подписан всеми сторонами. Надеемся, завтра он будет утвержден в суде. После получения решения суда „Киевтеплоэнерго“ сможет подписать соглашение на поставку природного газа по льготным ценам и начать процесс восстановления горячего водоснабжения для той части горожан, которая ее не имеет», — сообщил Петр Пантелеев.

Пока без горячей воды из-за отсутствия природного газа остаются Оболонский, Подольский, Святошинский, подавляющее большинство потребителей Деснянского, небольшая часть Днепровского и Соломенского районов. Горячим водоснабжением обеспечены районы, получающие теплоноситель от ТЭЦ-5 (работа которой сейчас обеспечена закупкой коммерческого газа), от Дарницкой ТЭЦ, работающей на угле, а также от мусоросжигательного завода «Энергия».

Напомним, что в апреле 2018 года завершилось почти 17-летнее соглашение города с ПАО «Киевэнерго»: функция снабжения горячей водой и теплом перешла к коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго», которое было специально создано для этой работы. Задолженность за природный газ, образовавшаяся за период действия соглашения с ОАО «Киевэнерго», привела к отсутствию газа на ТЭЦ и котельных.

В результате переговоров на уровне правительства Украины и рассмотрения вопроса в суде Киеву удалось достичь более приемлемых условий для решения проблемы задолженности за газ: вопросы штрафов и пени решаются отдельно, а предметом переговоров является только та задолженность, которая имеет источники для компенсации.

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