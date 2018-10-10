Происшествия

Взрывы в Ичне: при чем здесь Россия и что с этим делать

В Украине, которая уже пятый год ведет войну на Донбассе, снова гремят взрывы на складах боеприпасов. В этот раз взорвались снаряды на арсенале, расположенном под райцентром Ичня на Черниговщине.

Такая стойкая тенденция к «ликвидации» необходимого на фронте вооружения вызывает опасение. Ведь это влечет за собой не только колоссальные убытки из-за потери дорогостоящих боеприпасов и необходимости ликвидации последствий, но и возможные человеческие жертвы.

Одни высказывают мнение, что все происходящее сейчас на армейских складах — это последствия халатного отношения чиновников к своим обязанностям, другие уверенны, что это хорошо спланированные диверсии. Что в действительности стало причиной взрывов на арсенале, выясняли «ФАКТЫ».

— Взрывы на складах под Ичней — это уже третье подобное происшествие на украинских арсеналах за последнее время (ранее гремели взрывы на арсеналах в Калиновке (Винницкая обл.) и Балаклее (Харьковская обл.) — Авт.), что вызывает тревогу, — говорит «ФАКТАМ» генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший замглавы Генштаба ВСУ. — Ведь уничтожаются арсеналы — специальные большие склады боеприпасов, созданные еще в советское время. После распада СССР туда завозились снаряды, мины и взрывчатые вещества из европейских стран Варшавского договора. И всего этого было очень много, поэтому их хранили и на открытой местности, так как не хватало подземных сооружений.

Во время войны часть боеприпасов использовали, но не все, поэтому хранение снарядов и взрывчатых веществ на открытой местности еще практикуется. Правда, после взрывов на арсеналах в Калиновке и под Харьковом, около 50% вооружения, хранившегося там на открытой местности, было вывезено.

— Неужели после двух предыдущих случаев взрывов на арсеналах на Черниговщине не ввели усиленные меры безопасности?

— После тех событий под Ичней были предприняты соответствующие меры усиления: кроме ВОХР (вневедомственной охраны. — Авт.) туда дополнительно перебросили батальон охраны, были также размещены средства противодействия беспилотным летающим аппаратам (БПЛА). Но, как мы видим, это не помогло.

— Случившееся на арсенале — это диверсия?

— Скорее всего. На это указывает то, что за короткое ночное время произошло четыре взрыва, а потом и пятый. Это все говорит о диверсионном характере происшествия. Хотя к тому, кто его заказывал, организовывал и руководил, есть вопросы.

В отличие от случившегося под Харьковом, где во время расследования было установлено, что это была диверсия, совершенная с помощью ударного беспилотника. Он дважды совершил атаку с воздуха, а потом полетел на базу. У россиян в это время проводились учения, там было близко, поэтому беспилотник смог подобраться к арсеналу под Харьковом. Его маршрут был проложен таким образом, чтобы обойти наши локационные средства и средства ПВО. Правда, маршрут был еще старым, так как некоторых сооружений, над которыми беспилотник делал «горку» (поднимался над ними), в реальности уже нет.

А вот в Калиновке, скорее всего, были использованы наземные средства и диверсионные группы. На это указывает то, что перед взрывами было обесточено несколько сооружений, в том числе и то, где находилась охрана. Это все указывает на диверсионный характер случившегося.

К сожалению, пока не хватает сил, средств, организационных мероприятий, а также средств противодействия, чтобы исключить подобное в будущем.

В тоже время координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин уверен, что случившееся под Ичней — это диверсия России, совершенная в рамках масштабного плана против Украины.

— Это все часть большого плана Москвы по дестабилизации ситуации в Украине перед выборами, — сказал Юрий Карин «ФАКТАМ». — Он направлен на подрыв доверия к действующей власти, к спецслужбам и к силовому блоку государства в целом.

— Какую цель преследует Кремль подобными действиями?

— Цель — возврат Украины под влияние Москвы. Для этого будет использоваться один из важных компонентов — информационный резонанс от диверсии, который призван в целом дестабилизировать ситуацию внутри страны и подрывать доверие к действующей власти.

Таким образом Кремль попытается на выборах привести к власти пророссийского кандидата, создать пророссийское большинство в парламенте, чтобы интегрировать оккупированные территории на своих условиях с правом широкой федерализации. Кроме того, Москва еще и пытается заблокировать все евроатлантические интеграционные процессы в Украине.

— Может ли случившееся в под Ичней повлиять на решение Синода о предоставлении Украине Томоса?

— Это все части плана по дестабилизации ситуации в нашей стране. Ведь если в Константинополе таки будет принято историческое решение, то Кремль лишится важного идеологического рычага ведения гибридной войны. А роль так называемого Московского патриархата нам всем известна: начиная от освящения знамен Гиркина и Моторолы и заканчивая прямым участием так называемых священнослужителей в боевых действиях. Поэтому у Москвы и «подгорает».

После взрывов на арсенале под Ичней вполне могут прогреметь взрывы и еще на ряде арсеналов и баз хранения Минобороны, уверен военный журналист Юрий Бутусов.

Что делать, чтобы этого избежать в будущем? Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич считает, что нужно усовершенствовать охрану периметра складов и установить зону безопасности вокруг объекта.

— Зона безопасности должна начинаться не на границе базы, а за 2−3 километра от нее. И всех, кто в нее попадает, разворачивают или как минимум досматривают. Если пытаются пройти «в обход шлагбаума» — кладут мордой в землю, а потом уже разбираются, — говорит аналитик. — Что касается самого ограждения, то там уже стреляют: надписи на проволоке, на заборах военных частей, как и пункты Устава караульной службы, в свое время не просто так писали.

Кроме этого нужно бороться с беспилотниками. Для того чтобы заглушить сигнал управления большинства БПЛА, достаточно старого советского постановщика помех. Не идеально, не решают проблем с лазерным либо инфракрасным наведением, но тут «работает» описанный выше периметр безопасности. И наконец работа с местным населением. «Стучать» на подозрительных людей возле подобных объектов не зазорно, а нужно.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что в Черниговской области закрыли дороги из-за взрывов на складе боеприпасов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter