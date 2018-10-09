Дома — вина на 5 млн долларов: сэр Алекс Фергюсон завязал со спиртным

Спорт

Самый легендарный тренер в истории мирового футбола, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон решил полностью отказаться от алкоголя после перенесенной операции на мозге (кстати, он вообще не ест хлеб и сыр).

Напомню, что у 76-летнего специалиста в мае случилось кровоизлияние в мозг. Его состояние оценивалось как тяжелое, но, к счастью, шотландец пошел на поправку, а совсем недавно даже посетил матч «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд», одна из трибун которого носит имя знаменитого шотландца.

Как известно, Фергюсон, у которого трое сыновей (старший — Марк, а также близнецы — Джейсон и Даррен), давний ценитель хорошего вина: в его доме хранилось около 5 тысяч бутылок (коллекция экс-тренера, которую он собирал четверть века, оценивалась в 5 млн долларов). Но несколько лет назад часть винной коллекции ушла с молотка на аукционе Christie’s (первая бутылка біла продана за 158 тысяч долларов).

Кстати, Алекс Фергюсон, по его же признанию, в своей жизни в хлам напился лишь раз — в ночь после выигрыша «Абердином» Кубка кубков в мае 1983-го. Очнувшись в своем доме вместе с братом, тренер-победитель обнаружил, что с ними празднуют… два обычных болельщика. «Кто они такие и как оказались у меня, я понятия не имел. Думаю, тогда они сами не сказали бы, кто они и откуда», — с улыбкой вспоминал тот случай Алекс Фергюсон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алекс Фергюсон прооперирован после кровоизлияния в мозг.

Фото «Манчестер Юнайтед»

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