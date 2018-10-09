Мир

В России троллейбус сбил людей на остановке: много погибших (фото)

В России троллейбус насмерть сбил трёх человек. Еще две девушки — 17 и 24 лет госпитализированы. Инцидент произошел в Орле. В оперативном штабе на месте ЧС сообщили, что троллейбус выехал на остановку из-за отказа тормозов и задавил пешеходов, сообщает «Интерфакс».

«У троллейбуса предварительно отказали тормоза либо произошел срыв стояночного тормоза. И во время посадки пассажиров он самовольно начал движение без контроля со стороны водителя», — сказали в штабе.

ДТП произошло около 14:00 по киевскому времени районе остановки «Дворец спорта». Обстоятельства случившегося выясняются.

Как писали «ФАКТЫ», недавно подобный случай произошел в Харькове, где в остановку в час пик въехал троллейбус. Транспортное средство зацепило стеклянную крышу павильона, осколки посыпались на стоящих людей.

Также недавно в Киеве автомобиль Hyundai на скорости въехал в остановку общественного транспорта «Электронмаш» и остановился, только ударившись о пристроенный рядом киоск.

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