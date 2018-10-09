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Дежавю: Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли на публику в прошлогодних нарядах (фото)

16:50 9 октября 2018   153
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Герцог и герцогиня Кембриджские появились на публике в прошлогодних нарядах. Это был первый после окончания декретного отпуска Кейт Миддлтон совместный ее официальный выход в свет с принцем Уильямом. Ранее она также провела сольное мероприятие, встретившись в парке со школьниками.

Как пишет Daily Mail, прибывшая на саммит по вопросам психического здоровья, который проходил в Каунти-холл в Лондоне, Кейт надела то же сиреневое платье от дизайнера Эмилии Викстед, а Уильям — тот же самый костюм и бордовый галстук, что и во время их визита в Германию в июле 2017 года.

Кейт и Уильям в Лондоне, 2018 год

Кейт и Уильям в Гамбурге, 2017 год

Ранее «ФАКТЫ» писали, что экстрасенс и подруга принцессы Дианы предсказала скорый развод Меган Маркл и принца Гарри.

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