Происшествия

В ОРДО опять не работает украинский оператор Vodafone. Перебои со связью начались еще 8 октября, а во вторник, 9 октября, примерно в 10:00, связь окончательно пропала. Об этом пишут в соцсетях жители неподконтрольной территории. Чиновники оккупационной власти ОРДО на своих ресурсах сообщают, что причина — якобы обрыв волоконно-оптической линии связи на подконтрольной Украине территории, в районе Лисичанска Луганской области. Однако в пабликах соседней «республики» указывается совсем иная причина: «Пока оккупированная территория Луганской области сутки была без электричества, во всех местах массово срезались электрокабели. Всего таких случаев было зафиксировано больше десятка, и это только за один день. Например, совершена кража 200 м силового кабеля на территории Луганского городского коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго».

«Если где-то свет пропал, то в другом месте появился. Люди решили проблему с запиткой дома электричеством», — комментируют новость в соцсети.



Как сообщалось ранее, под руководством называющего себя «министром связи» Виктора Яценко было разграблено оборудование украинских мобильных операторов «Киевстар» и lifecell. На их технической базе организована работа сепаратистской мобильной сети «Феникс». После того как 11 января на всей оккупированной территории Донбасса отключилась мобильная связь Vodafone (МТС), «Феникс» стал практически монополистом, увеличив свою абонентскую базу до миллиона пользователей. А работа мобильного оператора Vodafone на оккупированной территории Донецкой области теперь не обеспечивает устойчивого покрытия.

Напомним, что, когда в ОРДО спустя несколько месяцев восстановили связь Vodafone, люди праздновали это событие, как Новый год.

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