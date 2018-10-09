Спорт

Президента киевского «Динамо» отстранили от футбола на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины вынес решение, касающееся инцидентов во время и после матча 10-го тура чемпионата страны «Динамо» (Киев) — «Арсенал-Киев» (1:0), который «бело-синие» заканчивали… вдевятером.

За ненадлежащее поведение болельщиков динамовский клуб оштрафован на 250 тысяч гривен. Главный тренер «бело-синих» Александр Хацкевич, изнанный судьей с тренерской скамьи, дисквалифицирован на один матч (он уже отбыл наказание в игре с «Олимпиком»), а удаленный с поля защитник Артем Шабанов — на два поединка.

Кроме того, официальные лица ФК «Динамо» — президент клуба Игорь Суркис (на фото) и администратор Виктор Кашпур — за ненадлежащее поведение после поединка (по неофициальной информации, они в нелицеприятной форме пытались выяснить, почему рефери Николай Балакин и его помощник отменили чистейший гол Виктора Цыганкова) отстранены от футбола на три встречи каждый.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» испортило дебют тренеру «Олимпика», а «Заря» отобрала очки у «Шахтера».

Фото ФК «Динамо»



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