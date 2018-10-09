Вместо "Градов": в Украине представили новую мощную систему залпового огня (фото)

Украина

На международной выставке «Оружие и безопасность» Украина продемонстрировала новую боевую машину БМ-21 УМ «Берест». Вооружение создали на Шепетовском ремонтном заводе «Укроборонпрома» за собственные средства.

Как сообщает сайт ведомства, на заводе модернизировали 122-мм реактивную систему залпового огня (РСЗО), в производстве которой используются только украинские комплектующие.

«Берест» предназначен заменить стоящий на вооружении ВСУ РСЗО «Град». В новой машине использованы современные цифровые технологии, новое шасси. Это значительно расширяют боевые возможности РСЗО.

«Одной из особенностей новой машины стала цифровая система управления огня, которая позволяет экипажу, не покидая кабины, проводить подготовку к стрельбе, в частности — топогеодезическую привязку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые цифровые технологии дают возможность «Бересту» обмениваться информацией на поле боя.

«Благодаря этому расчет РСЗО в режиме реального времени получает точные координаты врага, которые в обработанном виде поступают с беспилотников, контрбатарейной РЛС, а также других систем», — говорится в сообщении.

В новой РСЗО увеличили мощность залпа до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в «Граде».

«В общем, „Берест“, по сравнению с „Градом“, имеет большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня». — подытожили в ведомстве.

Учитывая то, что все компоненты для «Береста» произведены в Украине, удалось значительно уменьшить ее стоимость по сравнению с аналогами. Новая и более эффективная система, в случае заказа, способна полностью заменить «Грады».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об испытаниях боевого модуля «Спис», который может устанавливаться как на советские образцы бронетехники, так и современные украинские и западные платформы. Также сообщалось, что ВСУ получили новые десантно-штурмовые катера «Кентавр», которые будут использовать для несения патрульной службы на реках и в прибрежных морских акваториях.

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