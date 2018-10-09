Стало известно о внезапной отставке постпреда США в ООН

Мир

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли подала в отставку. Президент США Дональд Трамп уже принял отставку Хейли. Утром 9 октября Хейли проследовала мимо репортеров в Белом доме, не остановившись, чтобы ответить на их вопросы.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, в 10:30 по местному времени Никки Хейли зашла в Овальный кабинет к Дональду Трампу. Сообщается, что Хейли еще на прошлой неделе обсудила с президентом свою предстоящую отставку, сообщает NEWSru.co.il.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Хейли заявила о том, что США приняли решение о выходе из Совета ООН по правам человека. При этом в качестве причины такого шага названа «хроническая предвзятость по отношению к Израилю».

По словам Хейли, «непропорциональный фокус и бесконечная враждебность по отношению к Израилю являются явным доказательством того, что Совет мотивирован политическим уклоном, а не правами человека».

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