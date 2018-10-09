- 21:15 Где смотреть онлайн Италия – Украина: расписание телетрансляций
- 21:14 Несправедливо, что колоссальные богатства сосредоточены в руках небольшой группы людей, — Билл Гейтс
- 20:53 Германия депортировала 11 украинцев
- 20:32 Мексиканский кошмар: в пригороде Мехико супруги сознались в убийстве 20 молодых матерей
- 20:13 Италия – Украина: онлайн-трансляция матча, который остановят на 43-й минуте
- 20:04 В Одесской области полицейский на BMW сбил ребенка и скрылся
- 20:00 Суд по Труханову просят перенести из Одессы
- 19:59 Израильский врач дал тревожный прогноз по выходу Сенцова из голодовки
- 19:40 Вслед за TruCAM на дороги Украины могут вернуть скандальный «Визир»: чего ждать и к чему готовиться
- 19:37 Хотите похудеть — ешьте сахар и орехи! Но далеко не все подряд и в меру
В Одесской области полицейский на BMW сбил ребенка и скрылся
Во вторник, 9 октября, правоохранители начали расследование обстоятельств ДТП в райцентре Саврань Одесской области, в результате которого пострадал 8-летний ребенок.
«Водитель автомобиля BMW не правился с управлением и сбил мальчика 2010 года рождения, — сообщили в местном отделении полиции. — Несовершеннолетний переходил дорогу в неустановленном месте. Он получил травмы таза и ключицы, мальчика госпитализировали. Что же касается водителя, то он с места происшествия скрылся».
По предварительным данным, за рулем автомобиля находился сотрудник местного отделения полиции. По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, руководство регионального главка Нацполиции назначило служебную проверку обстоятельств инцидента. По ее результатам будут приняты соответствующие меры реагирования.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер один из пострадавших в масштабном ДТП в Одессе.
А в ночь на вторник, 9 октября, в Киеве на проспекте Победы полицейский автомобиль Toyota Prius столкнулся с Volkswagen Polo.
Кроме того, в Киеве на Надднепрянском шоссе Toyota Camry влетела в стоявшую на обочине фуру DAF. Травмированного водителя госпитализировали.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.