Происшествия

В Одесской области полицейский на BMW сбил ребенка и скрылся

Во вторник, 9 октября, правоохранители начали расследование обстоятельств ДТП в райцентре Саврань Одесской области, в результате которого пострадал 8-летний ребенок.

«Водитель автомобиля BMW не правился с управлением и сбил мальчика 2010 года рождения, — сообщили в местном отделении полиции. — Несовершеннолетний переходил дорогу в неустановленном месте. Он получил травмы таза и ключицы, мальчика госпитализировали. Что же касается водителя, то он с места происшествия скрылся».

По предварительным данным, за рулем автомобиля находился сотрудник местного отделения полиции. По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, руководство регионального главка Нацполиции назначило служебную проверку обстоятельств инцидента. По ее результатам будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер один из пострадавших в масштабном ДТП в Одессе.

А в ночь на вторник, 9 октября, в Киеве на проспекте Победы полицейский автомобиль Toyota Prius столкнулся с Volkswagen Polo.

Кроме того, в Киеве на Надднепрянском шоссе Toyota Camry влетела в стоявшую на обочине фуру DAF. Травмированного водителя госпитализировали.

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