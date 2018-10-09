Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одесской области полицейский на BMW сбил ребенка и скрылся

20:04 9 октября 2018   213
БМВ
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 9 октября, правоохранители начали расследование обстоятельств ДТП в райцентре Саврань Одесской области, в результате которого пострадал 8-летний ребенок.

«Водитель автомобиля BMW не правился с управлением и сбил мальчика 2010 года рождения, — сообщили в местном отделении полиции. — Несовершеннолетний переходил дорогу в неустановленном месте. Он получил травмы таза и ключицы, мальчика госпитализировали. Что же касается водителя, то он с места происшествия скрылся».

По предварительным данным, за рулем автомобиля находился сотрудник местного отделения полиции. По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, руководство регионального главка Нацполиции назначило служебную проверку обстоятельств инцидента. По ее результатам будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер один из пострадавших в масштабном ДТП в Одессе.

А в ночь на вторник, 9 октября, в Киеве на проспекте Победы полицейский автомобиль Toyota Prius столкнулся с Volkswagen Polo.

Кроме того, в Киеве на Надднепрянском шоссе Toyota Camry влетела в стоявшую на обочине фуру DAF. Травмированного водителя госпитализировали.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины