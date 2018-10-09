Мексиканский кошмар: в пригороде Мехико супруги сознались в убийстве 20 молодых матерей (фото)

Мир

Во вторник, 9 октября, в западных газетах появились леденящие душу подробности серии убийств, совершенных в пригороде Мехико Экатепек. Супруги Хуан Карлос и Патриция (по мексиканским законам пока разрешается публиковать в СМИ только их имена без фамилий) сознались в том, что их жертвами стали 20 молодых женщин.

Все они были матерями маленьких детей. В настоящее время полиция занята поиском малышей. Найти удалось пока только трехмесячную Валентину, дочь последней жертвы, 28-летней Нэнси Уитрон. Хуан Карлос и Патриция продали младенца другой супружеской паре. Покупателей арестовали. Их допрашивают. Валентину передали ее родной бабушке, матери Нэнси. Она же занимается теперь и воспитанием двух старших внучек младшего школьного возраста. Мужа у Уитрон не было.

Молодые матери, преимущественно одиночки, стали бесследно пропадать в Экатепеке с 2012 года. Однако полиция все это время толком не занималась их поиском. В пригороде мексиканской столице живет преимущественно беднота. Люди часто уезжают на заработки и не возвращаются. Однако за последние примерно полгода пропали три женщины. Местные жители стали роптать. Полиция взялась за расследование.

Оказалось, что все три проавшие незадолго до своего исчезновения контактировали с одной и той же женщиной по имени Патриция. За ней установили слежку. В четверг, 4 октября, полицейские задержали подозреваемую и ее мужа Хуана Карлоса, когда те вышли на улицу. Супруги катили перед собой большую детскую коляску. В ней офицеры обнаружили части женского тела!

Тут же был выдан ордер на обыск жилья подозреваемых. Оказалось, что им принадлежат два небольших дома. В обоих были найдены еще части человеческих тел. Некоторые лежали в холодильниках в пластиковых мешках объемом 20 литров каждый. Другие выкопали из земли возле домов. Их Хуан Карлос сложил в ведра и зацементировал.

Хуан Карлос

После этих страшных находок он заговорил. Выяснилось, что мужчина страдает психозом. Однако при этом абсолютно вменяем и осознает, что делает. Хуан Карлос заявил, что начал убивать молодых матерей в 2012 году. И сказал, что на его совести 20 жертв. Он также сказал, что ненавидит женщин. Маньяк утверждает, что мать одевала его в платья, когда он был ребенком, и заставляла смотреть, как занимается сексом с разными мужчинами.

Патриция

Патриция, жена Хуана Карлоса, также оказалась психически нездоровой, но не настолько, чтобы не отвечать за свои действия. Она не отрицает, что помогала мужу. Сначала она заманивала молодых женщин к себе домой. Это было довольно просто — Патриция говорила им, что может дешево продать детские вещи, а также женскую парфюмерию и косметику.

С потенциальными жертвами знакомилась либо на улице, либо в магазине. Затем назначала им время и место встречи недалеко от своего дома. Там на гостью неожиданно нападал Хуан Карлос. Он признался также, что первую жертву изнасиловал. Но женщина громко кричала. Следующих маньяк насиловал уже после того, как они были мертвы.

Трупы супруги расчленяли. Внутренние органы помещали в банки с формальдегидом. Мясо скармливали собакам. Кожу и кости поначалу использовали в качестве удобрения, но потом им это надоело — слишком много мороки.

Что касается маленьких детей, с которыми женщины приходили к ним, то супруги уверяют, что не причиняли им зла. Якобы они их продавали. Но пока подтвержден лишь факт продажи Валентины. Называть других покупателей Хуан Карлос и Патриция не хотят. Расследование продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об убийстве, совершенном в Ленинградской области. Там 22-летний мужчина и его 12-летняя подружка зарезали 21-летнего хозяина дома, который сдал им жилье, расчленили труп жертвы и съели часть внутренних органов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter