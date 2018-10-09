Несправедливо, что колоссальные богатства сосредоточены в руках небольшой группы людей, — Билл Гейтс

Мир

Американский миллиардер Билл Гейтс является не только одним из самых богатых людей в мире, но и самым щедрым среди тех, кто занимается благотворительностью. Он уверен, что суперуспешные люди несут очень большую ответственность перед обществом, и спрос с них должен быть строже. Свою точку зрения Гейтс изложил в интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

— Спрос с суперуспешных людей должен быть, как вы говорите, строже. Филантропия — это часть этой идеи?

— Конечно, для богатого человека естественно заниматься благотворительностью. Я бы сказал, что это базовая обязанность любого человека, у которого много денег. В нынешнем году мы с Мелиндой написали открытое письмо. Оно было посвящено деятельности нашего фонда. Мы обратили внимание на то, что колоссальные богатства по-прежнему сосредоточены в руках небольшой группы людей. И размер этих капиталов с каждым годом увеличивается. Нам такое положение вещей кажется несправедливым. Разве нет? Разве справедливо, что мы владеем такими богатствами в то время, когда миллиарды людей вынуждены выживать?!

— Мелинда вас всецело поддерживает в вопросах благотворительности?

— Безусловно. Мы обсуждали с ней эту проблему еще до женитьбы. Уже тогда пришли к выводу, что пожертвуем все наше состояние благотворительным организациям, а не нашим детям. И вот у нас теперь трое детей. Дженнифер 22 года, Рори 19 лет и Фиби 16 лет. И они знают о нашем решении…

Полный текст эксклюзивного интервью Билла Гейтса читайте на «ФАКТАХ»: Человечеству грозит серьезная опасность, о которой многие не подозревают.

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