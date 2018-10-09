Мир

Русофобы сводят счеты с Россией: у Путина отреагировали на решение ПАСЕ

Решение ПАСЕ отложить решение об изменении санкционных правил в интересах Москвы вызвало возмущение среди кремлевских политиков, пишет ТАСС.

Так, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, который курирует международную деятельность нижней палаты российского парламента, заявил, что непринятие ПАСЕ резолюции об изменении регламента означает полную недееспособность ассамблеи.

«После того, как были приняты санкции против одной из национальных делегаций, стало ясно, что отсутствие в ассамблее всякого консенсуса по текущей работе дополняется еще и позицией ряда государств: Украины, Великобритании и одной из стран Прибалтики, которые намеренно продлевали сегодня дебаты с целью испытать терпение европейских депутатов», — сказал он.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также раскритиковал перенос рассмотрения доклада о полномочиях национальных делегаций и заявил, что ПАСЕ продолжает пребывать в глубочайшем кризисе.

«Несмотря на то, что действующий регламент ПАСЕ, как констатировали независимые международные юристы, противоречит Уставу Совета Европы, для этих русофобов главное — не ПАСЕ и не Совет Европы, а возможность продолжать сводить межгосударственные счеты (с Россией. — Авт.)», — сказал он.

Косачев также добавил, что «пока ассамблея остается местом сведения межгосударственных счетов, Россия не готова в ней участвовать».

Как писали «ФАКТЫ», 9 октября Парламентская ассамблея Совета Европы не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.

Дебаты в Ассамблее показали, что в зале нет голосов для изменения санкционных правил, как того требовала Россия. Для этого нужно было бы иметь поддержку двух третей депутатов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter