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"Прощения" пока нет: для возвращения России в ПАСЕ не хватило голосов
Во вторник, 9 октября, на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутаты не проголосовали за изменение санкционных правил для российской делегации. Решение этого вопроса перенесли на следующий год.
Как сообщает «Европейская правда», дебаты в Ассамблее показали, что в зале нет голосов для изменения санкционных правил, как того требовала Россия. Для этого нужно было бы иметь поддержку двух третей депутатов.
Чтобы окончательно не сказать «нет», докладчик Петра де Суттер предложила прекратить дебаты. Ведь неуспешное голосование означало бы, что резолюция «убита».
«Я услышала очень эмоциональные аргументы, даже гнев. Были и конструктивные аргументы. И мы видим, что голосов нет. Поэтому я предлагаю отложить дискуссию до января», — заявила она.
За предложение докладчика проголосовали 99 депутатов, против 79, еще 16 воздержались.
«Даже несмотря на то, что документ не „убили“, а направили на доработку, Россия все равно останется под санкционным давлением минимум на следующий год», — сообщает издание.
Украинские депутаты расценили этот итог голосования как успех.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Янглянд, который продвигал решение возвращения России в ПАСЕ, на заседании Ассамблеи вынужден был на трибуне оправдываться перед делегатами по поводу скандальной резолюции.
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