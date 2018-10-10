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Не ждать «выноса вперед ногами»: Путину в РФ посоветовали немедленно уйти в отставку
Депутат Курганской областной думы (РФ) Василий Кислицин, который недавно ушел в отставку с поста главы обкома КПРФ, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сложить свои полномочия. Об этом пишет издание Znak.
«Мы с Путиным одногодки. И поэтому у меня к нему особое пожелание. Путину нужно не дожидаться, пока его вынесут вперед ногами, а поступить как я и сложить свои полномочия»,— заявил парламентарий на пресс-конференции, посвященной его уходу с поста руководителя обкома.
Отставка Кислицына была утверждена на XXVI отчетно-выборной конференции отделения, где депутат сам попросил перевести его на другую работу.
Кислицыну 66 лет. Теперь он займется теоретической и публицистической деятельностью, а также преподавательской работой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский президент, похоже, не прислушается к советам депутата. Так, известный российский адвокат Марк Фейгин считает, что сейчас Кремль занят планированием полномасштабного вторжения в Украину. Согласно другой версии, Путин решил не только продолжать править Россией, но и отстранить Лукашенко и взять под контроль Беларусь.
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