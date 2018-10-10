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Большой передел: воры в законе поделили «зоны влияния» в «ДНР»
В российском Ростове-на-Дону в конце сентября состоялась сходка криминальных авторитетов и воров в законе, на которой обсуждались сферы влияния в самопровозглашенной Донецкой народной республике («ДНР»). Об этом пишет «Новая газета».
Причиной сходки, отмечают авторы материала, стало нарушение баланса сил в криминальном мире республики в результате гибели главаря «ДНР» Александра Захарченко. На сходке присутствовало около 15 человек. Среди них — Александр Батурин (Батура, был «смотрящим» по Горловке и доверенным лицом украинского криминального авторитета Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского)), Армен Саркисян (c 2009 года также считался «смотрящим» за Горловкой), Виталий Метла (депутат «народного совета республики») и Эдуард Асатрян (он же Эдик Осетрина, или Эдик Тбилисский, один из наиболее авторитетных воров России).
Также на сходку прибыли представители воровского мира Днепра — они представляли интересы вора в законе Сергея Олейника (Умка), который, в свою очередь, считается правой рукой Александра Накрешвили (Нарик), возглавляющего самое мощное преступное сообщество в городе. Не обошлось и без гостей из Луганска и группировок, работавших в Донецке до начала российской агрессии в 2014 году.
Сообщается, что воры обсуждали выделение так называемых «квот», передел и передачу имущества, а также контрабанду табака с фабрики «Хамадей».
Контроль над одним из крупнейших городов «республики» — Горловкой — было решено закрепить за енакиевской группировкой и людьми, представляющими интересы бизнесмена Рината Ахметова.
Речь шла о машиноремонтном заводе и других крупных предприятиях, а также о поставках семечек, соли, продуктов питания, идущих со стороны Украины через Горловку. Украинский криминальный мир, а также представители криминального мира самопровозглашенных республик должны обеспечивать безопасность существования и процветания незаконного бизнеса на территории «ДНР» и «ЛНР». Ростовская сторона обеспечивает транспортировку и безопасность логистики. Украинская — обеспечивает работу силовых структур Украины в пользу группировок, техническую часть и финансирование.
Напомним, что первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин рассказал в интервью «ФАКТАМ» о том, что нынешние воры — мультимиллионеры, они интегрируются во властные структуры, работают на спецслужбы и развивают личный бизнес, доходы от которого идут отнюдь не на поддержку мест лишения свободы. Они изучили законы и на вопрос о воровском статусе предпочитают не отвечать, ссылаясь на свои конституционные права.
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