Украина

Криминальный мир сейчас живет не по понятиям, воры в законе работают на ФСБ, — Вячеслав Аброськин

«Воры в законе» раньше выделялись в уголовном мире как особая каста — уважаемые в своей среде люди, жестко придерживавшиеся созданных ими же правил. В частности, они не шли ни на какое сотрудничество с властями, не стремились к богатству и никогда не отрицали своего воровского статуса.

Сейчас это уже в далеком прошлом. Нынешние воры — мультимиллионеры, они интегрируются во властные структуры, работают на спецслужбы и развивают личный бизнес, доходы от которого идут отнюдь не на поддержку мест лишения свободы. Они изучили законы и на вопрос о воровском статусе предпочитают не отвечать, ссылаясь на свои конституционные права.

Об этом и не только в интервью «ФАКТАМ» рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Приводим некоторые тезисы из интервью, текст которого будет опубликован на сайте в ближайшее время.

О количестве «воров в законе»

— У нас есть данные о наличии сегодня в Украине от 40 до 45 воров. Но их численность постоянно меняется, за неделю, например, может сократиться до 30—35, то есть постоянно идет миграция.

Новые главари криминального мира давно живут не по понятиям

— Изначально «воры в законе» — это сильные личности, которые могли управлять организацией преступного мира за решеткой. Был определенный свод негласных правил, который определял жизнь «воров в законе». Это неприятие всего, что связано с гражданским обществом, это быть вне политики, не иметь постоянной семьи, придерживаться воровских понятий…

В настоящее время это все нарушено. Теперешние воры — долларовые миллионеры, у них есть жены, дети, дома. И они вмешиваются в общественную и политическую жизнь нашей страны. Проводят встречи с представителями различных партий, пытаются влиять на выборные процессы на всех уровнях. Занимаются тем, чем воры с историей никогда не стали бы заниматься.

«Законники» пытаются контролировать все процессы в государстве

— Сегодня воры имеют прямое отношение ко всем процессам, которые происходят в Украине, и стремятся овладеть ситуацией практически по всем направлениям. В том числе —контролировать прокуроров, судей, полицейских и сотрудников Службы безопасности. Есть такие воры, которые вкладывают деньги в будущее: находят сотрудников, молодых людей, в которых инвестируют деньги, чтобы они поднимались по карьерной лестнице, чтобы потом все процессы, которые происходят в нашем государстве, держать под своим контролем.

Нынешние воры пошли по пути ссученных

— В сороковых власть кинула клич: «На защиту!» И многие воры, да и просто блатные пошли защищать Советский Союз от фашистов. Сейчас ФСБ дала клич: вот Украина, вот они фашисты. И воры приняли этот приказ. Они нарушили, попрали свои правила, пошли работать с властью. Все «воры в законе«подотчетны ФСБ России, выполняют их команды.

Почему надо было уничтожить УБОП

— УБОП крайне необходимо было уничтожить, потому что он превратился в своего рода преступное сообщество, которое ничем не отличалось от тех, с кем мы сейчас боремся. С 2000 года это мафиозный клан.

Согласно закону, полиция не должна бороться с организованной преступностью

— Полиция на сегодня не является субъектом борьбы с организованной преступностью, хотя именно мы больше всего этим занимаемся. После ликвидации УБОП этим по закону занимается СБУ, а мы можем быть только привлеченными, хотя полиция делает 99,9 процента этой нелегкой работы.

Полную версию интервью с Вячеславом Аброськиным, а также серию публикаций об истории воровского мира, кто есть кто среди воров и как война чеченских и азербайджанских воров затронула Украину, читайте на сайте «ФАКТОВ» на следующей неделе.

*Фото Георгия Лазуренко

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