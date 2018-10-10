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Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Боснии: пострадали восемь человек (видео)

На нефтеперерабатывающем заводе в Боснии и Герцеговине в городе Босански Брод произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает телеканал РТРС.

«Около 21.30 произошел сильный взрыв на НПЗ Брод. Все пожарные бригады на месте происшествия. При взрыве пострадали несколько сотрудников», — говорится в сообщении.

Директор Центра здоровья в городе Брод Зоран Предевич сообщил, что травмы получили восемь человек. Днем они будут отправлены на лечение в больницу города Добой.

В свою очередь, в Управление полиции Добоя заявили, что пожар практически локализован, но причина взрыва пока что неизвестна, на месте работают спасатели и правоохранители.

При этом местные СМИ сообщили, что власти провели эвакуацию граждан, проживающих вблизи НПЗ, так как во время пожара состоялся выброс в воздух частиц, представляющих опасность для здоровья людей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 9 октября, в 3:30 стало известно о взрывах на военном арсенале возле населенного пункта Ичня, что в Черниговской области. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об эвакуации местных жителей и создании штаба по ликвидации ЧП.

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