10 октября 2018

Ровно 205 лет назад, 10 октября 1813 года, в небольшой деревне Ле Ронколе, расположенной в северной части итальянской Ломбардии, на берегу реки По родился Джузеппе Фортунино Франческо Верди — будущий великий композитор, прославивший классическую итальянскую оперу во всём мире. Отец мальчика содержал местный трактир, мама была обычной пряхой. Поэтому жила семья достаточно бедно. Детство Джузеппе, рано увлёкшегося музыкой, было тяжёлым. Заметив тягу мальчика к музыке, родители отдали его учиться игре на органе.

Именно в этот момент на музыкально одарённого ребёнка обратил внимание Антонио Барецци — богатый торговец и большой любитель классической музыки из соседнего города Буссето. Он первым поверил в то, что Джузеппе суждено стать не деревенским трактирщиком или церковным органистом, а великим композитором. Барецци немало сделал для того, чтобы юный Верди добился поставленной цели.

После непродолжительной учёбы в Милане Джузеппе возвращается в Буссето, где становится учителем музыки для дочери своего благодетеля. Дружба с красавицей Маргаритой вскоре переросла в горячую любовь. Молодые люди поженились. И один за другим у них появились двое деток. Но счастье было недолгим. Оба ребёнка, а за ними и молодая супруга композитора в течение короткого времени уходят в мир иной.

Уже в 38-летнем возрасте его новой и, как оказалось, главной музой становится известная певица Джузеппина Стреппони. Именно благодаря её настойчивости и умению вдохновлять музыкального гения к написанию новых произведений вскоре появляются оперы, принесшие Джузеппе Верди мировое признание, — ''Риголетто'', ''Травиата'', ''Трубадур'', ''Бал-маскарад'', ''Макбет''.

Одна из последних великих опер Верди ''Аида'' была заказана композитору правительством Египта. Посвящалась она открытию Суэцкого канала. И первая её постановка, состоявшаяся в Каире в 1871 году, прошла с огромным успехом.

В последних числах января 1901 года в одном из миланских отелей у Верди случился инсульт. Композитор слабел с каждым часом и через шесть дней тихо скончался. Изначально Верди был похоронен на Монументальном кладбище в Милане. А через месяц его тело перенесли в миланский дом отдыха для пенсионеров-музыкантов, который был построен за пожертвования самого композитора. И именно там ему суждено было упокоиться уже навеки.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И умения настойчиво и успешно добиваться поставленных целей.