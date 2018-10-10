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ВСУ на Донбассе взяли под контроль новый населенный пункт (фото, видео)
Бойцы Объединенных сил на Донбассе взяли под контроль очередной населенный пункт в «серой зоне» и продвинулись вперед больше, чем на километр. Военнослужащие зачистилили село в Волновахском районе.
Как сообщают в штабе ООС, до войны в населенном пункте жили 80 человек. «Боевики скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии», — говорится в сообщении.
Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке «серой» зоны. Украинские военные разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военные на Донбассе взяли под контроль 6 квадратных километров территорий, улучшив свое тактическое положение.
Также сообщалось, что подразделения «королевской бригады» ВСУ (24 ОМБр им. короля Даниила) совместно с ротой глубинной разведки отдельного разведывательного батальона оттеснили оккупантов от ряда населенных пунктов на Донбассе. Действия украинских военнослужащих позволили завершить создание кольца безопасности вокруг Торецка и создать буферную зону вокруг контрольного пункта въезда-выезда «Майорское».
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