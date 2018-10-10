Порошенко подписал важный для переселенцев закон

Политика

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищном фонде социального назначения» об обеспечении социальным жильем внутренне перемещенных лиц.

Закон будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет лиц с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц, сообщает сайт президента.

«Закон расширяет перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в том числе такое право предоставляется лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории» — говорится на сайте.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Верховная Рада Украины предоставила право внутренне перемещенным лицам с инвалидностью, не имеющим жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории, вставать на социальный квартирный учет.

Также парламентарии поддержали изменения в Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». В документе, в частности, говорится, что военнослужащим и членам их семей, которые ранее проживали (в своем или служебном жилье) на оккупированных Россией территориях, должны быть обеспечены жилым помещением или же, по желанию, получить денежную компенсацию.

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