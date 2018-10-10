Трамп хочет назначить новым постпредом США при ООН свою дочь Иванку

Мир

Во вторник, 9 октября, президент США Дональд Трамп неожиданно объявил об отставке Никки Хейли, постоянного представителя США при ООН. Он провел импровизированную пресс-конференцию в Белом доме, в ходе которой объявил журналистам, что Хейли сама решила уйти. При этом Трамп подчеркнул, что возможность своей отставки Никки оговорила с ним заранее. Она оставит свой пост в конце года.

Президент, по своему обыкновению, в эпитетах не стеснялся. Назвал работу Хейли в ООН невероятной. Подчеркнул, что после двух лет столь напряженного труда Никки заслужила отдых. А потом, обращаясь к ней, добавил: «Можешь вернуться в нашу команду в любое время и на любой пост. Выбирай, что хочешь!»

Хейли улыбнулась в ответ и поблагодарила Трампа. Она заявила, что работа в ООН была для нее «честью всей жизни». Она также добавила, что не собирается участвовать в президентских выборах 2020 года и будет поддерживать Трампа.

Отставка Хейли озадачила не только политический бомонд в Вашингтоне, но и тех, кто с ней работал вместе в ООН. Чтобы ни говорил Трамп, все были уверены — Никки прекрасно справляется с работой и останется постпредом США при ООН еще долго. Теперь американские СМИ пытаются понять, кто затеял это политическую игру — сама Хейли, которая готовит для себя плацдарм в борьбе за более высокий пост, или Трамп, решивший освободить его для кого-то, кто ему ближе, чем Никки.

Во вторник журналисты засыпали президента вопросами о том, кого он видит новым постпредом США при ООН? И Трамп сразу подлил масла в огонь. Его ответ прозвучал так: «А что вы скажете об Иванке? Иванка смогла бы. Она — динамит! Возможно, меня обвинят в кумовстве. Но я не уверен, есть ли кто-нибудь еще, кто более компетентен для выполнения этой работы, чем она».

Иванка Трамп спустя некоторое время заявила, что откажется от освободившегося поста, даже если отец предложит ей эту работу. Но слово, как говорится, не воробей. Политологи считают, единственное, что может остановить президента в его желании отдать престижный пост родной дочери — это процедура утверждения предложенной кандидатуры Сенатом США. На слушаниях обязательно всплывут финансовые вопросы, в которых с удовольствием будут копаться демократы.

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