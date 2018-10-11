Покров Пресвятой Богородицы: как привлечь в дом любовь, счастье и достаток

Украина

В воскресенье, 14 октября, христиане восточного обряда будут отмечать один из самых почитаемых в народе праздников — Покров Пресвятой Богородицы (напомним, 21 сентября верующие праздновали Рождество Богородицы, или Вторую Пречистую). Он был установлен церковью в память о событии, которое произошло в 911 году в Константинополе. Верующие собрались во Влахернском храме на всенощное бдение, чтобы вымолить у Бога избавление от врагов — сарацинов, взявших в тот момент город в осаду. Христа ради юродивый Андрей (славянин, попавший в плен и проданный в рабство в Константинополь) и его ученик Епифаний (знатный византийский юноша) во время общей молитвы увидели шедшую по воздуху Пречистую Деву в окружении пророков, апостолов и ангелов. Вместе с простыми людьми Богородица молилась за освобождение Константинополя. Потом Дева Мария сняла со своей головы омофор и распростерла его над собравшимися в храме, знаменуя тем подаваемую ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов. «Покров в руках Богородицы сиял», — так утверждает запись, сохранившаяся во Влахернском храме, в котором, по преданию, и сберегался омофор Пречистой. На Руси это торжество начали отмечать в ХII веке. Его утвердил внук Владимира Мономаха князь Андрей Боголюбский. В народе праздник прижился очень быстро и сразу же оброс разными обычаями и поверьями.

14 октября, кроме Покрова, традиционно отмечаются праздник украинского казачества, день создания УПА, а с 2015 года — это еще и День защитника Украины.

Как просить Богородицу о счастливом замужестве

В Украине и доныне сохранилась красивая традиция: на праздник Покрова девчата дарят Пресвятой Богородице рушничок. Повязывают его в храме на икону Пречистой со словами: «Матінко Господня, на тобі від мене, дай мені від себе. Як я тебе покриваю, так i ти мене покрий». Считается, что такой ритуал обязательно поможет девушке выйти замуж за хорошего человека.

В старину особенно усердствовали в молитвах засидевшиеся в девицах:

«Свята мати Покровонько!

Завинь мою головоньку

Чи в шматку, чи в онучу,

Най ся дівкою не мучу!»

На Полесье девушка несла в храм не рушник, а платок. А на Слобожанщине девчата просили себе женихов с юмором: «Свята Покрово, почорни менi брови, а личко бiле єсть, якби iще був менi тесть».

Что приготовить к празднику

В нынешнем году Покров отмечается в воскресенье, поэтому есть возможность заранее подготовиться к празднику. В старину к этому дню хозяйки выпекали калачи и булки из зерна нового урожая. Пекли пироги и рулеты с яблоками, изюмом, маком и орехами. В качестве основных блюд на обед подавали жареную рыбу, колбасу, вареники с капустой, картошкой и грибами. Варили также капустняк из квашеной капусты с грибами и свининой. Снеди готовили много, ведь было принято не только устраивать застолья с кумовьями и, если повезет, со сватами, но и угощать нуждающихся.

Как привлечь счастье и достаток

По традиции в этот день женщины после торжественной службы в храме обращались с молитвой к Богородице, прося здоровья детям, мира в доме и достатка: «Радуйся, Радосте наша, покрий нас від усякого зла чесним Твоїм омофором».

В этот день семья получала от матери благословение на весь год. Дети становились на колени, а мама прикладывала к голове каждого ребенка икону Богородицы и трижды повторяла: «Як покровом на Покрову накривала Матiр Божа землю вiд усiляких бiд, так i я приступаю до своєї дитини. Як Матiр Божа, Цариця Господня, покровом землю усю накриває, так i я плiд лона свого накриваю вiд всякої напастi. В iм’я Отця, i Сина, i Святого Духа. Амiнь». После детей женщина крестила иконой и мужа.

А еще 14 октября — лучший день для новоселья или, как говорили наши предки, входин. В старину считалось, что в доме, строительство которого закончили к Покрову, всегда будут достаток, здоровье и радость. Даже если менять хату не собирались, на Покров прибивали к порогу новую подкову, щоб той, хто по ночах конi сiдлати любить (нечистий), у хату не пхався.

Чтобы привлечь в дом достаток, также приглашали на обед одиноких стариков, живущих по соседству. У церкви и на кладбище раздавали беднякам хлеб — на помин душi. Сиротам женщины несли ткань на сорочки, деньги на обувь и теплые вещи, веря, что благодаря этому «в родинi дiти та онуки в сорочцi (щасливi) будуть народжуватись». Было принято помогать старикам и вдовам в подготовке дома к зиме. В канун праздника отцы семейств и парни ходили по дворам, поправляли ставни и двери, ладили заборы и ремонтировали крыши, аби щастя судьбу вiд лиха накрило.

Молодые замужние женщины на Покров умывались на рассвете водой со словами: «Мати Пречиста, хай буду душою та тілом чиста, змий з душі турботу, а з серця — скорботу».

Еще один способ не допустить злыдней в свой дом — позаботиться об оставшихся зимовать птицах, аби та Божа пташка, що з рiдного дому нiкуди не йде, не голодувала… Можно развесить на ветках кормушки и насыпать в них зерна. Только при этом обязательно надо приговаривать: «На, Божа пташко, їж, aби i ми голоду не знали». Согласно верованиям наших предков, що вдiлиш іншому, то й сам матимеш у достатку.

Чего нельзя делать в этот день

На Покров Пресвятой Богородицы, как и в любой религиозный праздник, нельзя заниматься хозяйственными делами: трудиться на земле, выполнять строительные работы, убирать, стирать, шить, вязать, гладить…

Конечно, нельзя ссориться с родными и сквернословить.

Не положено занимать деньги

Крайне нежелательно отказывать в этот день сватам, «давати гарбуза»: по поверью, девушка, которая сказала «нет» жениху на Покров, еще три года замуж не выйдет.

Приметы праздника

По народному календарю, с праздника Покрова начинаются холода. Наши предки говорили: «Свята Покрова землю вкриє де листком, а де снiжком». Существует также поговорка: «Яка погода на Покрову, такою буде зима». Дует ветер с севера — зима придет холодная и снежная, с юга — теплая. Если в этот день снег не покрыл землю, не покроет и в ноябре. Заглянет в окошко синица — жди заморозков. Отлет журавлей до 14 октября прочит ранний холод. А вообще, к Покрову перелетных птиц, как правило, в Украине уже не было.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях другого христианского праздника — Крестовоздвижения. Оказывается, в этот день нельзя начинать новые дела.

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